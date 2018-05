Synology introduceert NAS-systeem DiskStation DS1618+ met zes sleuven

Synology laat aan Techzine weten over de DiskStation DS1618+, een NAS met zes sleuven en Intel Atom quad-core processor C3538. Het apparaat is ontwikkeld voor kleine en middelgrote bedrijven die een alles-in-een oplossing zoeken voor het hosten van applicaties, bestandsserver, gegevensback-up en real-time samenwerking.

Naast de CPU met 2,1 GHz is de DDR4 non-ECC SODIMM van 4 GB belangrijk voor de prestaties, die uit te breiden is tot 32 GB in ECC SODIMM’s. De opslagcapaciteit kan worden geüpgraded tot 192 TB wanneer er twee DX517-uitbreidingseenheden worden aangesloten. Daardoor beschikken snelgroeiende bedrijven over een oplossing voor gegevensopslag die meegroeit met hun organisatie.

Met de M2D17 PCIe-adapterkaart van Synology biedt de DS1618+ ruimte voor twee M.2 DATA-SSD’s, zodat het SSD-cachegeheugen kan worden benut voor maximale doorvoer en minder input/output (I/O)-latentie. Wanneer via de PCIe-sleuf een netwerkkaart wordt aangesloten, ondersteunt de DS1618+ maximaal twee 10 GbE-poorten voor een doorvoer met een leessnelheid van 1.551 Mb/sec en een schrijfsnelheid van 568 Mb/sec.

Qua externe aansluitingen mogen we drie USB 3.0-poorten, twee eSATA-poorten en vier RJ-45 GbE LAN-poorten met Link Aggregation/Failover-ondersteuning verwachten. De afmetingen komen uit op 92 mm bij 282 mm bij 243 m.

DiskStation Manager

De DS1618+ draait op Synology’s besturingssysteem DiskStation Manager (DSM). DSM biedt meerdere functies, zoals back-up en multimediagebruik. Versie 6.2 van de software zal spoedig verschijnen, voorlopig beschikken we over DSM 6.1. Vorig jaar schreven we nog een review over dit besturingssysteem.

Bij de DS1618+ kan de extra service voor uitgebreide garantie van Synology (EW201) worden gekocht. Deze dienst biedt maximaal vijf jaar garantie op de hardware. De NAS is nog niet in webshops te vinden, maar moet ieder moment beschikbaar worden. Ook een prijs vinden we niet direct.