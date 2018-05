VMware wil met elke ‘mega cloud’ werken rond IoT

Volgens VMware is het van cruciaal belang om met alle ‘mega clouds’ te werken om succesvol te zijn in de IoT-sector. Het werkt daarom hard aan partnerships met alle providers om overal aanwezig te zijn. Vandaag zijn Microsoft Azure en AWS al aan boord.

Vandaag wordt er hard gewerkt aan nieuwe functionaliteiten in VMware IoT Pulse Center om Azure-integratie zo eenvoudig mogelijk te maken. Dat laat VMware weten aan IoT Institute. De oplossing is geoptimaliseerd voor Dell Edge Gateways (eigendom van VMware) om edge-systemen beter te monitoren, beveiligen en managen. VMware benadrukt echter dat het niet enkel op Dell focust. Het wil elke partij omarmen om IoT uit te rollen.

Azure

Azure is een belangrijk stap volgens VMware. Heel wat klanten hebben interesse in Azure IoT. Het doel van VMware is om met alle andere cloudplatformen exact hetzelfde te doen. Het is volgens hen belangrijk om overal aanwezig te zijn omdat deze platformen bijzonder dominant zullen worden in de IoT-wereld.

AWS is een andere partij waarmee VMware intensief samenwerkt. De bestaande partnership rond Greengrass, de edge-oplossing van AWS, is een goede start, maar VMware gaat niet echt verder in op de toekomst. Het wil geen loze beloftes maken.

Pulse IoT Center

VMware Pulse IoT Center is een console dat zowel de voor de verantwoordelijke rond operationele automatiseringssystemen als voor de IT-professional belangrijk is. VMware wil beide professionals bedienen met een betere visibiliteit en computerkracht rond IoT-systemen. Dat combineert het met eenvoudige manieren om deze systemen te beveiligen met updates of patches. Het bestaat uit twee componenten: een management console aan de serverkant en een client voorkant (getiteld Liota) dat op de IoT gateways en edgesystemen staat.

Hoe zit het wat betreft de overlap tussen VMware Pulse IoT en Microsoft Azure IoT device management? VMware ziet geen concurrentie in Azure, maar eerder een complementair geheel van twee portfolios. Microsoft brengt de container naar de gateway. VMware helpt Microsoft om dat proces te schalen naar elke gateway en monitort de gezond ervan.