Advertorial: 10 procent korting op de Microsoft Surface Book 2

Microsoft bracht pasgeleden tot tevredenheid van velen nieuwe convertibles naar Nederland. Sinds de introductie van de Surface-lijn zet het bedrijf namelijk de benchmark op het gebied van bouw, functionaliteit, performance en gebruiksgemak. De nieuwe Surface Book 2 is daar zeker geen uitzondering op. Via Techzine kun je het 13,5-inch model met tien procent korting aanschaffen!

Van 20 mei 2018 tot en met 27 mei biedt Microsoft de Surface Book 2 met 10 procent korting aan. Door op deze link te klikken kun je de laptop goedkoper aanschaffen.

De Surface Book 2 met korting komt met een prima zevende generatie Intel Core i5-7300U-processor, met een kloksnelheid tot 3,50 GHz. Microsoft wil dan ook vooral een krachtig apparaat op de markt zetten, want bij de presentatie van de Surface Book 2 bleek dat de 13,5-inch versie 2,2 TFLOPS haalt. Het is daarmee het eerste product met dergelijke kracht in een mobiele vorm-factor. Het werkgeheugen komt uit op 8 GB of 16 GB.

Ook gaming is een belangrijk punt van de Surface Book 2. Door de Nvidia GeForce GTX 1060 is het apparaat compatibel met Windows Mixed Reality. Ook kan je dankzij de grafische kaart games van goede kwaliteit spelen. Zo is Gears of War 4 speelbaar op 1080p in 60 frames per seconde.

Uitstekende reviewscore

Die taken zullen ondersteund worden door het beeldscherm met een resolutie van 2000 bij 3000 beeldpunten. Het produceert een helder en vooral haarscherp plaatje. De kleuren zijn levendig, het contrast is hoog en de kijkhoek is relatief ruim. Techzine was erg te spreken over het display: “dit is toch al snel een van de beste beeldschermen die we de afgelopen jaren onder ogen hebben gehad.”

De Surface Book 2 kreeg van Techzine dan ook een Gold Award en een mooie 9,2. “Met de Surface Book 2 heeft Microsoft een begerenswaardige machine in de markt gezet. We zijn gecharmeerd door de uitmuntende look & feel van de machine en ook de prestaties zijn prima voor een pc in dit segment”, aldus de review.

Tien procent korting

Microsoft biedt deze week korting op deze de 13,5-inch Surface Book 2 met Intel Core i5 en 256 GB opslag. Via deze link kun je van 20 mei tot en met 27 mei de laptop goedkoper aanschaffen. Deze week zijn ook de Surface Laptop met Intel Core i5 en 128 GB opslag en de Surface Pro met Intel Core M3 & i5 met 128 GB met korting verkrijgbaar!