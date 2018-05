Rackspace neemt Salesforce-specialist RelationEdge over

Rackspace kondigt aan dat het RelationEdge overgenomen heeft, een Salesforce-implementatiepartner en digitaal agentschap. Deze helpt bij het verbeteren van zakelijke processen, het leveren van technologieën en het integreren van creatieve digitale marketing. Het is niet bekend hoeveel Rackspace betaalt.

Hiermee wil het bedrijf zijn portfolio uitbreiden met beheerde services voor Software as a Service (SaaS)-applicaties. Dit is wel wat anders dan de activiteiten waar Rackspace om bekend staat, maar het verbreedt steeds meer zijn activiteiten. Zo werd vorig jaar nog TriCore overgenomen, een bedrijf dat zich richt op enterprise applicatie-management.

Rackspace verklaart dat het RelationEdge gekocht heeft vanwege de groeiende vraag van klanten. Vooral enterprise klanten in het middensegment zetten steeds meer SaaS-applicaties in voor het het versterken van zakelijke processen in verschillende afdelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om sales en marketing, klantenservice, HR en financiën. De applicaties zijn echter complex om te implementeren en duur om voortdurend up-to-date te houden, meent Rackspace. Hier zal de overname dus bij helpen.

Onafhankelijkheid

Ondertussen blijft het RelationEdge-merk bestaan. Rackspace zal het het bedrijf laten functioneren “met aanzienlijke onafhankelijkheid onder zijn huidige leiderschap”. Bovendien ziet RelationEdge een vergelijkbare missie en cultuur bij de twee partijen, laat het bedrijf weten aan TechCrunch. Die overeenkomst zit hem in meer focussen op bedrijfsresultaten dan op de technologie zelf.

Beide bedrijven hebben niets over de voorwaarde van de deal bekendgemaakt. RelationEdge beschikt over meerdere kantoren in de Verenigde Staten, met ongeveer 125 medewerkers in totaal.