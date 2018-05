Ex-Google-manager snapt niet dat Google blockchain negeert

Vorige week hebben we heel wat nieuws mogen bewonderen op Google I/O, maar rond eventuele blockchaintoepassingen bleef het stil. Nochtans zou de zoekgigant ermee experimenteren volgens geruchten. Een onbegrijpelijke fout volgens een ex-Google-werknemer.

De voormalige Google-manager vertelt in een anoniem interview met Business Insider dat alle grote, oude techbedrijven vast zitten in het verleden. “Het enige waarover ze babbelen is machine learning. Het enige waar ik om geef, het enige waar iedereen om zou moeten geven, is crypto.”

Blockchain-bijbel

De cryptowereld staat erom bekend fanatieke supporters te hebben waar de Bijbel een blockchain is en Jezus bitcoin. Cryptomunten zijn digitaal geld die worden verdiend door cryptografie. In plaats van door een centrale hub en grote banken te passeren, maken cryptomunten gebruik van blockchains via gedecentraliseerde digitale en publieke ledgers.

De afgelopen weken komt crypto steeds meer in het nieuws. Facebook gaat experimenteren met blockchain. ’s Werelds grootste sociale netwerk plant heel wat innovaties rond een eigen cryptomunt waarmee iedereen wereldwijd kan betalen.

Adsense

Deze week kwam het nieuws dat Amazon Web Services een samenwerking start met Kaleido, een start-up van blockchainpioneer Consensys. Kaleido geeft klanten van AWS de mogelijkheid om private blockchainnetwerken te gebruiken. Of daaruit een cryptomunt van Amazon zal groeien, valt nog af te wachten.

Google werkt volgens geruchten al een jaar rond blockchain, maar voorlopig horen we daar niets rond. “Crypto gaat ons geld en de financiële industrie veranderen. Google zou het kunnen gebruiken voor Adsense of alle andere online diensten. Het bedrijf zou een frictievrije betaalmuur kunnen worden,” aldus de ex-Google manager. “Uiteindelijk moeten we allemaal die richting uit.”