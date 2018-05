Google verwijdert groen slotje bij veilige websites in Chrome

Google heeft gezegd dat het vanaf Chrome 69 veilige HTTPS-websites niet langer als ‘veilig’ zal aanduiden in de adresbalk. Ook het vertrouwde groene slotje verdwijnt.

“Gebruikers moeten verwachten dat het internet standaard veilig is en dat ze worden gewaarschuwd wanneer er een probleem is”, schrijft Emily Schechter, productmanager voor Chrome Security, in een blogpost. “Aangezien we binnenkort alle HTTP-pagina’s als ‘niet veilig’ markeren, gaan we de positieve beveiligingsindicatoren uitfaseren, zodat de standaard niet-gemarkeerde status veilig is.”

Google kondigde eerder aan dat het vanaf Chrome 68 alle HTTP-pagina’s als ‘niet veilig’ zal markeren. Die versie van de browser verschijnt in juli. In Chrome 69 in september zal bij HTTPS-pagina’s het woord ‘veilig’ verdwijnen en kleurt het groene slotje grijs. Uiteindelijk zal ook het slotje helemaal verdwijnen.

Vanaf Chrome 70, dat in oktober verschijnt, zal de ‘niet veilig’-waarschuwing rood kleuren wanneer gebruikers gegevens proberen in te vullen op onveilige HTTP-pagina’s. “Voorheen was het HTTP-gebruik nog te hoog om alle HTTP-pagina’s met een sterke rode waarschuwing te markeren”, schrijft Schechter. In oktober 2017 gebruikte 71 procent van de honderd grootste websites wereldwijd de veilige HTTPS-verbinding.

Eerder deze maand maakte Google nog bekend dat het een nieuw .app-domein aanbiedt waarbij HTTPS standaard ingebakken zit.