PayPal koopt voor 2,2 miljard dollar betaalbedrijf iZettle

PayPal heeft een akkoord bereikt voor de overname van iZettle, een Zweeds bedrijf dat zich richt op mobiele betaaloplossingen. iZettle levert met name aan kleinere bedrijven kaartlezers. Door de overname zou de concurrentie met Square en Stripe opgevoerd worden. PayPal betaalt 2,2 miljard dollar, omgerekend zo’n 1,9 miljard euro. Een opvallend moment, aangezien iZettle eerder deze maand nog zijn beursgang aankondigde.

Door de overname breidt PayPal zijn activiteiten verder uit. Momenteel is het bedrijf vooral bekend als digitale portemenee, maar daar wil het graag verandering in brengen. Uiteindelijk wil PayPal een platform zijn dat online, in de winkel en via mobiel betaalmogelijkheden biedt. De consument verwacht immers dat hij overal en altijd kan betalen, aldus PayPal.

Beursgang

Exact tien dagen geleden maakte iZettle zijn beursplannen bekend, waarbij het 227 miljoen dollar op wilde halen. Daardoor kwam de waardering uit op ongeveer 1,1 miljard dollar. TechCrunch weet echter dat de twee partijen al jaren met elkaar praatten. De website vermoedt dat het openbaar maken van de beursplannen de overname versnelde. Ook zou de acquisitie iets eerder dan gepland gecommuniceerd zijn, er verschenen namelijk geruchten op internet.

De opbrengsten van de beursgang wilde het bedrijf gebruiken om naar de Verenigde Staten en Zuid-Amerika uit te breiden. Dankzij de mondiale schaal van PayPal kan iZettle nu sneller groeien dan aanvankelijk gehoopt.

De bedrijven verwachten dat de deal in het derde kwartaal van 2018 afgerond wordt, ook investeerders en toezichthouders moeten akkoord gaan. Na afronding van de overname zal iZettle-CEO Jacob de Geer het bedrijf blijven leiden. Hij zal direct rapporteren aan PayPal-COO Bill Ready. Ook de rest van het bestuursteam blijft aan boord.