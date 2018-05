Microsoft neemt machine learning-startup Semantic Machines over

Microsoft maakt bekend dat het Semantic Machines gekocht heeft, een bedrijf gespecialiseerd in conversational AI (kunstmatige intelligentie). De oplossingen van Semantic Machines zetten machine learning in om de toegang tot en de interactie met informatie en diensten natuurlijker te maken. Microsoft wil hiermee Cortana en Azure Bot Service verbeteren.

Voor de techgigant is het specialistisch personeel van Semantic Machines verwelkomen ook belangrijk. Zo werkt er onder andere Larry Gillick, de voormalig Chief Speech Scientist van Apple. Zijn spraakherkenningsteam werkte aan spraakassistent Siri. Ook van Dan Klein en Percy Liang heeft Microsoft hoge verwachtingen, twee hoogleraren die het bedrijf omschrijft als “twee van de meest prominente en innovatieve natural language AI-onderzoekers ter wereld”.

Mogelijkheden

Microsoft gaat zijn inspanningen rondom conversational AI opvoeren, zodat ervaringen met Cortana en sociale chatbot zoals Xiaolce verbeteren. Xiaolce heeft al meer dan 30 miljard conversaties gevoerd, met een gemiddelde van elk 30 minuten. De dienst kent zo’n 200 miljoen gebruikers op verschillende platformen, die zich bevinden in China, Japan, de Verenigde Staten, India en Indonesië.

Door de overname beschikt Microsoft over een conversational AI-center dat de grenzen van taal-interfaces verder moet opzoeken. Het combineren van Semantic Machines’ technologie met Microsofts eigen AI-expertise heeft namelijk als uiteindelijke doel een nieuw niveau conversational computing te bereiken. Wanneer de techgigant verbeteringen in zijn spraakdiensten denkt door te voeren is niet bekend.

Beide partijen communiceren niet uitgebreid over de exacte voorwaarden van de deal. Vooralsnog is een overnamebedrag dus onbekend. Wel geeft Microsoft aan ernaar uit te kijken om het Semantic Machines-team en -technologieën te verwelkomen, wat er op kan wijzen dat de startup grotendeels intact blijft.