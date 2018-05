Nieuwe release Dell Boomi-platform met focus op IoT-integratie onthuld

Dell Boomi laat aan Techzine weten over de nieuwe release van het Boomi-platform. Deze komt onder meer met verbeterde ondersteuning van IoT-oplossingen voor zakelijke toepassingen. Daarnaast zijn er nieuwe functies voor de ontwikkeling van low code workflow-applicaties en aanpassingen die die productiviteit van Boomi-developers verhogen.

Dell Boomi ziet de integratie van data uit verschillende ‘things’ in een IoT-netwerk steeds belangrijker worden om de bedrijfsresultaten te verbeteren. Boomi maakt de integratie mogelijk van data uit apparaten met de applicaties van de klant, zowel op locatie als in de cloud. Ook biedt het verbinding met bronnen van apparaatgegevens via diverse IoT-connectiviteitsprotocollen, waaonder open standaarden als AMQP, MQTT en REST.

De schaalbare, flexibele, lichtgewicht run-time engine Boomi Atom maakt het mogelijk om integraties op verschillende manieren uit te rollen: in de Boomi Atom Cloud, in een public of private cloud, of op locatie. Met Atom belooft Boomi dat klanten altijd en overal integraties kunnen uitvoeren en webdiensten kunnen hosten en beheren. Dat kan op locatie, in de cloud of op edge devices.

Meer IoT

Daarnaast biedt de nieuwe release ondersteuning bij het managen van de vele IoT-deployments, waarbij het vaak om duizenden devices verspreid over een groot gebied gaat. Daardoor moeten meerdere edge gateways veelvoorkomende applicatie-integratiefuncties uitvoeren. Met Boomi Environment Management kunnen gebruikers een applicatie-integratieproces in één keer ontwerpen, updaten of verwijderen. Veranderingen worden automatische doorgevoerd in alle Boomi Atoms en de bijgehouden gateways in hetzelfde gebied. IoT-integratieprocessen kunnen in verschillende omgevingen worden ontwikkeld, getest en uitgevoerd en geven daarbij ten bate van audits volledig inzicht in wat door wie werd geïmplementeerd.

De Boomi Flow biedt eveneens ondersteuning bij IoT. Hiermee zijn organisaties in staat bedrijfsprocessen te creëren die waar nodig reageren op waarschuwingen of triggers, zodat een medewerker kan worden ingeschakeld voor verdere vervolgstappen.

Productiviteit ontwikkelaars

Het Boomi-platform versnelt tevens de productiviteit van ontwikkelaars op het platform met een configuration-based, low-code benadering van development. In deze release heeft Boomi bijvoorbeeld de implementatie-workflow opnieuw ontworpen. Zo wil het bedrijf ontwikkelingen stimuleren rondom de verbetering van de Software Development Life Cycle (SDLC) en de acceptatie van Continuous Integration en Continuous Delivery (CI/CD). Dit zorgt ervoor dat de juiste versie bij het pakket blijft wanneer deze wordt uitgerold of gedeeld, zodat auditing en governance vereenvoudigt.

Er is ook een zogeheten authenticatie broker om API-beheer te ondersteunen. Deze stelt de gebruikers in staat één authenticatiebron te creëren en deze over meerdere externe bronnen te implementeren. Door de verbeterde flexibiliteit kan de authenticatie broker gebruikt worden om bredere authenticatiemechanismes te ondersteunen, in het bijzonder API-programma’s in een hybride IT-landschap.

Op de website gaat Dell Boomi verdere in op de nieuwe release.