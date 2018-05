Intel en Micron lanceren QLC-SSD’s: meer opslag voor minder geld

Intel en Micron hebben de eerste Quad-Level Cell (QLC) NAND-dies geleverd. Deze technologie moet SSD’s 33 procent meer opslag geven vergeleken met klassieke TLC (Triple-Level Cell) NAND. De nieuwe ontwikkeling opent de deuren voor grotere SSD’s en goedkopere prijzen.

Intel en Micron werken samen aan nieuwe QLC NAND-cellen om de densiteit van flash verder te vergroten. Één enkele chip kan nu 128 GB opslag verwerken, een nieuw record in de NAND-industrie. Met de introductie van 64-lagig 4bits/cell NAND-technologie kunnen Micron en Intel 33 procent meer opslag realiseren op dezelfde NAND-celgrootte.

4bits/cell

“De commercialisering van 128 GB 4bits/cell is een belangrijke mijlpaal in de NVM-historiek. Deze innovatie werd mogelijk gemaakt door de capaciteiten van onze Floating Gate 3D NAND-technologie verder uit te breiden. 4bits/cell betekent heel goed nieuws voor opslagdensiteit en kostenbesparing in datacenters en voor consumenten,” zegt RV Giridhar, VP Non-Volatile Memory Technology Development bij Intel aan PC World.

Naast de QLC-doorbraak kondigen Intel en Micron een derde generatie 3D NAND aan met een verhoging van 50 procent in aantal lagen.

QLC

Wafers voor de nieuwe QLC worden zowel bij Micron in Singapore als bij Intel gemaakt op 300 mm wafers. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer klanten de nieuwe chips mogen verwelkomen of wanneer ze commercieel beschikbaar zijn. Omdat TLC NAND meestal de budgetkaart uitspeelt, verwachten we dat QLC de prijzen nog verder zal drukken naar nieuwe laagterecords.

Micron heeft alvast de allereerste QLC-gebaseerde SSD wereldkundig gemaakt. De Micron 5210 ION richt zich op datacenters, heeft een 2,5 inch formfactor met SATA-interface en is beschikbaar van 1,92 TB tot 7,68 TB. Prijzen of andere details zijn nog niet bekend.