QNAP introduceert QM2 PCIe-kaarten die tot vier M.2 SSD’s toevoegen

QNAP voegt nieuwe modellen aan zijn lijn QM2 PCIe-uitbreidingskaarten toe, die tot vier M.2 SSD-sleuven op een enkele kaart bevatten. QM2-kaarten ondersteunen hetzij M.2 SATA SSD’s of M.2 PCIe NVMe SSD’s, om SSD-caching mogelijk te maken voor versterkte IOPS-prestaties of om een auto-tiering volume te vormen voor optimale opslagprestaties. Er verschijnen verschillende versies, waarbij onder andere het aantal ondersteunde SSD’s een verschil is: twee of vier.

De kaarten stellen QNAP NAS-gebruikers tevens in staat om zowel de opslagcapaciteit als de prestaties te optimaliseren door M.2 SSD’s te installeren zonder een 3,5-inch schijfhouder te bezetten. De nieuwe modellen zijn ontworpen om extra NAS-systemen van QNAP te ondersteunen, een overzicht van compatibele systemen vind je op de website.

Daarnaast maken de M.2 SSD thermische sensoren temperatuurbewaking in real-time mogelijk. Een stille koelmodule (koellichaam en slimme ventilator) minimaliseert het gevaar voor oververhitting en onderhoudt constante hoge prestaties. Bij QM2-modellen die vier M.2 SSD’s ondersteunen maakt SSD-caching met een grotere opslagcapaciteit het mogelijk om IOPS-eisende toepassingen te optimaliseren, en om RAID 5/RAID 6/RAID 10 te ondersteunen om voor redundantie te zorgen tegen mogelijke hardwarestoringen.

Verschillende uitvoeringen

De QM2-kaarten omvatten modellen met extra 10 GbE 10GBASE-T connectiviteit (backwards compatibel met 5 GbE/2,5 GbE/1 GbE/100 MbE). Met het combineren van M.2 SSD en 10GbE-connectiviteit in één oplossing wil QNAP helpen de algehele prestaties te verbeteren terwijl een betaalbare manier wordt geboden voor het upgraden van 10 GbE-netwerken. QNAP zet in onderstaande tabellen de verschillende modellen uiteen.

QNAP maakt de nieuwe QM2-uitbreidingskaarten per direct beschikbaar via de QNAP Accessoires Store, met uitzondering van de QM2-4P-384 die wat later verschijnt. Het goedkoopste model, de QMS-25-220A, is te koop voor 119 dollar. De duurste uitvoering, de QM2-4P-342, kost 259 dollar.