IBM krijgt patent op AI-systeem voor slimme stoplichten

IBM heeft eerder deze maand patent gekregen op een verkeersmanagementsysteem dat door kunstmatige intelligentie ondersteund wordt. De bedoeling is om een systeem te ontwikkelen, waardoor verkeerslichten veel efficiënter verspringen. Een computer analyseert real-time beelden van verkeer in elke richting bij een kruispunt en bepaalt op basis daarvan het optimale verkeerspatroon.

Het patent dat IBM is toegewezen omschrijft een systeem van camera’s die informatie verzamelen over verkeersstromen. Dat biedt veel meer informatie dan de huidige sensoren die in het wegdek verwerkt zijn. De camera’s van IBM registreren wandelaren en voertuigen en kunnen rekening houden met weersomstandigheden. Maar ook detecteren ze voertuigen van hulpdiensten, zodat die prioriteit kunnen krijgen en zien ze of voertuigen de kruispunten blokkeren.

Meer efficiëntie

In het patent lezen we vooral dat IBM daarmee denkt verkeersstromen veel efficiënter te kunnen laten lopen. Dat komt omdat er met meer factoren rekening gehouden kan worden dan normaal het geval is, waardoor er veel meer inzicht is in wat de situatie op een zeker moment helpt verbeteren.

De oplossing van IBM is een van de vele ideeën om verkeersstromen te verbeteren. Zo zijn er naast de sensoren die in het wegdek verwerkt zijn ook stoplichten met speciale camera’s die van warmtesensoren voorzien zijn om fietsers te herkennen en voorrang te geven. Maar weinig van de systemen maken gebruik kunstmatige intelligentie op de manier die IBM voor ogen heeft.