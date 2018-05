Dell stelt speciaal comité in om toekomst te bepalen

Technologiebedrijf Dell kijkt nog altijd naar manieren om weer de beurzen te betreden. Duidelijk is nu dat het niet overweegt zichzelf te verkopen aan VMware of een andere derde partij, maar het overweegt wel om de New York Stock Exchange op te gaan, of zichzelf samen te voegen met VMware.

Dell heeft in een bericht aan de US Securities and Exchange Commission (SEC) laten weten dat het een speciaal comité heeft opgericht dat kijkt naar de toekomst van het bedrijf. Overwogen wordt om een samenvoeging in te zetten met VMware, daar het tachtig procent van zijn aandelen in handen heeft via dochterbedrijf Dell EMC. Maar ook wordt overwogen een traditionele beursgang te maken, afhankelijk van wat het ingestelde comité adviseert.

Zakelijke kansen

Dell zoekt volgens het bericht naar “mogelijke zakelijke kansen” en overweegt daarbij alle mogelijkheden. Niet alleen is een fusie met VMware of een beursgang mogelijk, ook overweegt het de huidige status quo te behouden. “Dell overweegt zichzelf niet te verkopen aan een derde partij, of VMware,” wordt wel benadrukt.

Het speciale comité dat de toekomst van het bedrijf bestudeert, bestaat uit de onafhankelijke directeuren David Dorman en William Green. De twee veteranen speelden al een belangrijke rol binnen AT&T, Accenture en EMC – dat laatste bedrijf voordat het overgenomen werd door Dell en Dell EMC ging heten.

Zij mogen de aandeelhouders vertegenwoordigen, maar als er uiteindelijk een optie is die de aandelen zou kunnen veranderen, moet er toestemming gevraagd worden van de aandeelhouders. Het bedrijf is sinds 2013 weer een privébedrijf, wat mogelijk werd doordat het bijna 25 miljard dollar aan aandelen terugkocht.

Nu wil het bedrijf weer de beurs op, volgens de geruchten omdat het dan de schulden die het opgebouwd heeft na de overname van EMC in 2015 – voor 67 miljard dollar – kan verlichten.