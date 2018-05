Advertorial: Tijdelijk! Google Chromecast cadeau

Wil je beeld en geluid van je smartphone of tablet op je televisie afspelen? Dat kan. Bij KPN krijg je namelijk een Google Chromecast cadeau bij een internet-pakket. Of kies voor Internet en TV van KPN. Deze actie loopt tot 30 mei 2018. Maar wees er snel bij, want op = op!

Wat is een Google Chromecast?

Met de Google Chromecast bekijk je media van je telefoon of tablet gemakkelijk op je televisie. Vroeger had je een kabel nodig om je televisie aan te sluiten op je computer. Maar dat is nu verleden tijd. Een Chromecast werkt namelijk geheel draadloos. Je plugt de Google Chromecast in de HDMI-poort van je televisie, verbindt beiden met je wifi-netwerk en je kunt starten met je favoriete film.

De Chromecast maakt automatisch verbinding met de apparaten die verbonden zijn met je wifi-netwerk. Je laptop of smartphone moet om te casten verbonden zijn met hetzelfde netwerk.

Zo check je of je verbonden bent

Met de handige Google Home app kun je eenvoudig controleren of de Google Chromecast verbonden is met jouw wifi-netwerk. Met de app kun je jouw Chromecast beheren en instellingen aanpassen. En éxtra handig: je kunt je Chromecast een naam geven.

Waarom is de Chromecast handig?

Met de Google Chromecast stream je bijvoorbeeld de KPN iTV app, Netflix, YouTube, Videoland, Google Play, HBO Go van je mobiele device naar je grote scherm. Je hebt geen kabels of andere apparaten nodig. Om Netflix te gebruiken heb je uiteraard wel een abonnement nodig. Je start de applicatie op je telefoon en op je televisie wordt het beeld weergegeven. Nu kijk je in plaats van op je kleine smartphone je serie verder op je tv.

