‘Supply chain nieuwe zwakke schakel in cybersecurity voor bedrijven’

Dimension Data stelt vast dat er vorig jaar een verontrustende toename in ransomware en andere cyberaanvallen op de supply chain te zien was. Vooral bedrijven in de zakelijke dienstverlening kregen te make met een aanzienlijke groei van het aantal aanvallen. Dit geldt met name voor de EMEA-regio, waar 20 procent van alle aanvallen gemunt was op deze sector.

De zakelijke dienstverlening kreeg tien procent van alle wereldwijde ransomwareaanvallen te verduren. Daarmee was deze sector na de financiële dienstverlening en de techsector het derde grootste doelwit. In 2016 stond de zakelijke dienstverlening nog op de zesde plaats. Ook in Noord- en Zuid-Amerika was deze sector (met negen procent) op de derde plaats te vinden.

Verschillende sectoren

Het aantal keren dat voor klanten in de financiële dienstverlening ransomwaregerelateerde, geoutsourcet incident response engagements noodzakelijk was tegen hackers, nam af van 22 procent in 2016 tot vijf procent in 2017. De financiële sector blijft wel het belangrijkste doelwit van cybercriminelen, die regelmatig omgevingen verkennen om kwetsbaarheden in infrastructuren en applicaties te ontdekken.

Daartegenover staat dat de supply chain duidelijk een doelwit geworden is voor diefstal van bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom. Gegevens van klanten en zakelijke partners komen daardoor mogelijk op straat te liggen. Volgens Dimension Data zijn supply chains een eenvoudige prooi, omdat er verschillende onderdelen aanwezig zijn die zich vaak bevinden op losse, gedateerde netwerkinfrastructuren. Serviceproviders en outsourcers vormen ook een belangrijk doelwit, door hun bedrijfsgeheimen en intellectueel eigendom.

Technologie was vorig jaar de op één na meest aangevallen sector: 19 procent van het aantal aanvallen was daarop gericht. Het aantal aanvallen op de overheid nam af, van negen procent in 2016 tot vijf procent in 2017.

Dimension Data stelt tevens een toename van 350 procent in het aantal ransomwareaanvallen vast. Dit komt neer op zeven procent van alle wereldwijde malwareaanvallen. Een jaar eerder was dat nog één procent. Dimension Data denkt dat deze groei doorzet.