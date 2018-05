Nvidia ontwikkelt systeem waarbij robots taken leren van mensen

Industriële robots herhalen gewoonlijk een goed gedefinieerde taak en doen niets anders dan dat. Meestal zijn die zeer uitgebreid ingeprogrammeerd. Maar onderzoekers zoeken ook steeds meer naar manieren om daar verandering in te brengen. Nvidia blijkt te werken aan robots die kunnen leren van de mensen om hen heen.

Het bedrijf heeft een nieuw laboratorium opgericht in Seattle dat zich precies daarmee bezighoudt. Dat vertelt het bedrijf aan de site TechCrunch tijdens de International Conference on Robotics and Automation (ICRA). Directeur van robotonderzoek Dieter Fox vertelde dat het team robots wil ontwikkelen die mensen kunnen detecteren, hun activiteiten volgen en leren die mensen te helpen. Dat kan op kleine schaal zijn bij iemand thuis, maar ook in een industriële setting.

Robots trainen

Natuurlijk is het al mogelijk om een algoritme zo te trainen dat het succesvol een videogame kan spelen. Door herhaling leert het van zijn fouten en wordt het steeds beter in het spel. Maar de beslissingsruimte voor een echte robot is te groot om dit efficiënt toe te passen. En dus ontwikkelt Nvidia een systeem waarbij robots nieuwe taken leren door een mens te observeren.

De onderzoekers trainden daarvoor neurale netwerken om objecten te herkennen. Aan de hand van de objecten leerden de netwerken de onderlinge relaties te herkennen en middels camera’s kon het systeem kijken naar de manier waarop mensen daarmee omgingen. Volgens de onderzoekers konden ze robots daardoor trainen simpele taken toe te passen.

Een voorbeeld is het opstapelen van verschillende gekleurde kubussen. Een robot werd getraind die kubussen te herkennen en kon na een enkele demonstratie in de echte wereld de taak overnemen om de kubussen op te stapelen. Interessant ook is dat de robot tegelijk de stappen omschreef om te kijken hoe het proces verliep. Zo kunnen onderzoekers ook makkelijk zien waar het eventueel mis ging.

Er moet nog veel onderzoek gedaan worden voordat Nvidia de systemen in de praktijk kan toevoegen, maar volgens Fox zijn de kernelementen om ze toe te passen al rond.