Sony wil grootste muziekuitgeverij worden door overname EMI

Sony Corp heeft vandaag bekend gemaakt dat het 2,3 miljard dollar overheeft om het bedrijf EMI over te nemen. Als dat doorgaat, wordt het de grootste muziekuitgeverij van de wereld. De overname is een nieuwe strategische zet van CEO Kenichiro Yoshida en zou Sony een catalogus van meer dan twee miljoen nummers opleveren, met muziek van onder meer Kanye West, Sam Smith en Sia.

Dat meldt persbureau Reuters vandaag. De deal maakt onderdeel uit van Yoshida’s missie om de inkomsten van het bedrijf stabieler te maken. Het bedrijf wil daardoor de rechten op zoveel mogelijk content hebben. Daarmee kan het immers vrij stabiel geld verdienen bij de verschillende streamingdiensten die er zijn.

Investeren in content

“Deze investering in de rechten op content is een belangrijke stap voor groei op de lange termijn,” aldus Yoshida in een statement. Tussen 1999 en 2014 kende de muziekmarkt enkel krimp, door de opkomst van het internet. Maar de streamingdiensten als Spotify en Apple Music groeien alleen maar en bieden geld voor streamingrechten. Daar die alleen maar groeien, bieden de rechten op content voor bedrijven als Sony alleen maar meer inkomsten.

De deal waardeert EMI Music Publishing op 4,76 miljard dollar, inclusief de schuld die het heeft. Dat is het dubbele van de waardering van het in 2011 kreeg, toen Sony onder meer 2,2 miljard dollar in het bedrijf stak. Sony heeft de zaak in de tussentijd draaiende gehouden en wil nu zestig procent van de aandelen overnemen van de Mubadala Investment Company. Daarmee krijgt het in totaal negentig procent van EMI in handen, tegenover de dertig procent die het nu heeft.

EMI heeft een aandeel van vijftien procent in de muziekindustrie. Als je daar het aandeel van Sony bij optelt, zou het bedrijf op zesentwintig procent komen, ruim een kwart van de wereldwijde markt dus. Andere grote bedrijven op de markt van muziekstreaming zijn de Universal Music Group en de Warner Music Group. Hoe groot hun marktaandeel is, is helaas niet bekend.