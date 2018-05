Problemen voor ZTE met Amerikaanse handel lijken voorbij

Het lijkt erop dat het verbod op handel met de Chinese firma ZTE voor Amerikaanse bedrijven niet doorgaat. In ruil daarvoor zal China tarieven op de import van Amerikaanse auto’s verlagen. Daarmee worden de spanningen tussen de twee grootste economieën van de wereld die ontstaan waren op het gebied van handel wat weggenomen.

Dat melden bronnen van Reuters vandaag. ZTE kreeg in april een verbod voor zeven jaar opgelegd, waardoor het zeer waarschijnlijk failliet zou gaan. Maar nu China onder meer besloten heeft de tarieven op Amerikaanse import te verlagen, zouden de producten van ZTE toch weer toegestaan worden.

Nog niet definitief

De plannen zijn nog niet definitief, omdat de onderhandelingen nog niet helemaal rond zijn. Maar het is een positief resultaat, want even leek het erop dat er een mogelijk zeer schadelijke handelsoorlog zou beginnen tussen Washington en Peking. Er ontstonden spanningen, onder meer doordat president Donald Trump eiste dat China een nieuw importbeleid zou hanteren ten aanzien van de Verenigde Staten.

Dat het verbod op ZTE-producten weggenomen zou worden, leek eerder al een mogelijkheid. In het verleden stelden adviseurs van het Witte Huis al dat er opnieuw naar gekeken werd. Toen was er nog het verhaal dat er mogelijk bestuursleden vervangen zouden worden.

Ook lazen we dat China tarieven op de import van Amerikaanse landbouwproducten zou moeten verlagen. Die waren juist ingesteld omdat de Verenigde Staten tarieven oplegde op de import van Chinees staal. Ondertussen zijn de spanningen die mede hierdoor ontstonden grotendeels weggenomen.

Overigens zijn Amerikaanse bedrijven goed voor 25 tot 30 procent van de aankoop van ZTE-componenten. Het verbod zou dus een ramp zijn voor het bedrijf.