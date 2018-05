Facebook Terragraph: bliksemsnel netwerk vervangt DSL- en kabelverbinding

Sociale netwerksite Facebook werkt aan een draadloze technologie die gigabit internet binnenshuis mogelijk maakt zonder dat er straten moeten worden opengebroken. Facebook Terragraph kan glasvezelverbindingen overbodig maken, maar krijgt 5G als belangrijkste concurrent.

Facebook gaat in samenwerking met Qualcomm woonwijken en bedrijfscomplexen van bliksemsnel internet voorzien. Het gebruikt daarvoor het 60 GHz-spectrum. De technologie maakt DSL- en kabelverbindingen overbodig en vereist geen grote infrastructuurwerken om glasvezel te voorzien. Facebook Terragraph heeft nu ook een testdatum: 2019 volgens Qualcomm. De sociale netwerksite geeft verder weinig commentaar.

802.11ay

Facebook Terragraph gebruikt 802.11ay-technologie, de opvolger van 802.11ad die in 2016 het levenslicht zag. De technologie kan binnen worden gebruikt voor wifi-doeleinden, maar het staat sterker als ‘last mile’-oplossing in rechtstreekse verbinding met je huis of bedrijf. Volgens Qualcomm zou de technologie minstens 10 gigabit internet mogelijk maken. Het enige wat je nodig hebt binnenshuis, is een router die het 802.11ay-signaal van buiten kan ontvangen.

Het grote probleem van 802.11ay en het 60 GHz-spectrum is de korte afstand dat het signaal draagt: 10 tot 30 meter. Qualcomm zal dus heel wat kleine cellen moeten plaatsen in elke straat om overal een snel signaal te garanderen. Bovendien moet elke cel met de andere kunnen communiceren in een mesh-achtig netwerk. Extra moeilijkheid: er mag geen visuele hinder zijn tussen twee communicerende cellen.

5G-concurrent

Hoewel Qualcomm niet kan spreken in naam van Facebook, plant het wel testen in bepaalde stadswijken om zo verder uit te breiden in schaal. Eerder dit jaar kondigde Facebook wel al aan dat het twee testen plande in Budapest, Hongarije en Kuala Lumpur, Maleisië.

Het valt af te wachten of Facebook Terragraph de ultieme oplossing is voor verbeterde gigabitconnectiviteit zonder grote infrastructuurwerken. Intel heeft vroeger ooit hetzelfde proberen te doen met het illustere WiMAX, maar kwam niet verder dan twee testsites in Engeland. De voornaamste concurrent van Facebook Terragraph wordt 4G en het bliksemsnelle 5G dat er binnenkort aankomt. Afwachten wat de eerste testen zullen geven volgend jaar.