Logitech kondigt de R500 aan, afstandsbediening voor presentaties

Logitech komt binnenkort met de R500 Laser Presentation Remote, een eenvoudige afstandsbediening voor betere presentaties waar dan ook. Daarnaast wordt de bestaande Logitech Spotlight Presentation Remote voorzien van software updates. De twee tools moeten ervoor zorgen dat gebruikers professioneler overkomen op het publiek.

De nieuwe Logitech R500 Laser Presentation Remote is ideaal voor fysieke presentaties met één projectiescherm, flip-overs of 3D-modellen. Hiermee zijn moeiteloos presentaties te geven tot op een afstand van 30 meter. Het maakt daarbij niet uit of je in een kleine of grote vergaderruimte bent. Er is een rode laserpointer te gebruiken.

De R500 maakt via een USB-ontvanger of de Bluetooth Low Energy-technologie verbinding met de computer en is compatibel met Windows, macOS, iOS en Android. Bij het design van de afstandsbediening werd er rekening gehouden met het goed kunnen plaatsen in de hand. Het zachte, rubberen oppervlak en de knoppen met textuur bieden een comfortabele en veilige grip voor elk formaat hand.

Update app

Ook de Spotlight moet een betere ervaring voor presentatoren realiseren, vanwege een update voor de Logitech Presentation App. Hierdoor is het mogelijk om de markering op het scherm soepel te verplaatsen naar de gewenste plaats, om haar daar te laten rusten terwijl de gebruiker spreekt. De update zorgt er tevens voor dat meer voorkeuren met timers in te stellen zijn. Denk daarbij aan het ontvangen van trillingsmeldingen met korte tijdsintervallen of een trillingsmelding op een specifieke tijdstip instellen.

De geüpdatete app voor Spotlight is per direct beschikbaar als download. Logitech verwacht de R500 vanaf juni beschikbaar te kunnen maken voor een adviesprijs van 49,99 euro.