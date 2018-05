Box kondigt multi-zone ondersteuning voor Box Zones aan

Box heeft tijdens een evenement in Londen multi-zone ondersteuning voor Box Zones onthuld. Bedrijven krijgen hiermee meer controle over waar ze hun data opslaan. Zo kan er beter voldaan worden aan wereldwijde compliance-eisen, waaronder de General Data Protection Regulation (GDPR).

Het nieuwe aanbod zorgt ervoor dat wereldwijd opererende organisaties in staat zijn veilig content in Box op te slaan, te beheren en er aan samen te werken, terwijl strikte wetten gehandhaafd worden. Dit kan bijvoorbeeld van pas komen in sectoren met strenge eisen. Ook in de toekomst belooft dit een handige functie te zijn, aangezien compliance-eisen blijven veranderen.

Mogelijkheden

Box noemt dan ook vijf voordelen die uit multi-zone ondersteuning voortkomen. Een organisatie heeft voortaan de mogelijkheid om een opslagzone aan individuele gebruikers toe te wijzen, alsmede een standaardzone voor de gehele organisaties. Op deze manier wordt proactief ingespeeld op datavestiging en compliance-eisen. Die toegewezen zones kunnen vervolgens op ieder gewenst tijdstip aangepast worden, waarbij content automatisch naar de nieuwe zone migreert zonder dat de gebruiker toegang verliest.

Voor administrators is het mogelijk om vanuit één console data te beheren voor de volledige enterprise, ongeacht de hoeveelheid Zones die in gebruik zijn. Bovendien kunnen zij vanaf dezelfde console real-time self-serve reporting rapporten over individuele gebruikers en hun toegewezen Zones downloaden.

Box benadrukt dat eindgebruikers nog steeds in alle vrijheid kunnen samenwerken met collega’s, partners en leveranciers. Daarbij hoeven ze zich niet zorgen te maken over waar hun gegevens opgeslagen zijn.

GDPR

Met de stap wil Box zijn inspanningen rondom GDPR extra aantonen. Zo werd eerder een reeks nieuwe diensten voor compliance met de regelgeving die morgen in werking treedt onthuld. De lancering van de Data Processing Addendum valt hieronder, waarbij een elektronische handtekening compliance aantoont.

Multizone-ondersteuning is per direct beschikbaar voor alle Box-klanten. In het persbericht noemt Box geen prijzen. Op 31 mei zal er een webinar plaatsvinden over de multi-zone ondersteuning.