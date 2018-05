Arduino introduceert twee nieuwe IoT-ontwikkelkits

Arduino heeft twee nieuwe ontwikkelkits voor IoT-toepassingen gelanceerd. Een ervan maakt voor het eerst gebruik van een FPGA-chip voor extra flexibiliteit. Arduino wil met beide kits zijn portfolio verder uitbreiden om de zogenaamde ‘Maker’-groep te kunnen bedienen.

Arduino heeft twee nieuwe ontwikkelkits beschikbaar gesteld voor IoT-toepassingen: Vidor 4000 en Uno Wifi Rev2. Vooral de Vidor 4000 is een heel interessante kit omdat het gebruik maakt van een FPGA-chip van Intel. Het is de allereerste keer dat Arduino de chip integreert in één van zijn kitjes. Het voordeel van FPGA is dat de chip helemaal zelf kan worden geprogrammeerd zodat er het maximale uit kan worden gehaald.

FPGA-chip

Microsoft gebruikt FPGA-chips in Azure voor AI-toepassingen, maar de chip kan nog veel meer. Arduino wil nu in de DIY-community aftasten wat iedereen met deze chip zal doen en noemt het zelf de interessantste toevoeging in jaren aan zijn line-up.

Verder is er de Uno WiFi Rev2-kit, een IoT-bordje met een verbeterde AVR-microcontroller van Microchip. Belangrijkste vernieuwing is de verbeterde centrale processor met meer computerkracht en geheugen om IoT-applicaties te draaien.

Beide kitjes zijn nog niet beschikbaar, maar je kan je online registreren om een melding te krijgen wanneer ze leverbaar zijn.

IoT-boom

Arduino wil met beide kitjes mee genieten van de IoT-boom in technologieland. Het laat aan IoT Institute weten dat de nieuwe ontwikkelkits niet de huidige industriële apparatuur vervangt. Arduino ziet het eerder als een toevoeging voor een bestaand systeem waar ze meer willen doen met de data dan nu mogelijk is. Die data willen ze begrijpen, analyseren en wanneer er fouten zijn willen ze daarop kunnen reageren. Dat is de toepassing waarop Arduino mikt met de nieuwe kitjes.