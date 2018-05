Samsung presenteert nieuwe smartphone, de Galaxy J6

Samsung heeft de Galaxy J6 onthuld, een smartphone met Super AMOLED Infinity Display, vingerafdrukscanner, twee camera’s en de nieuwste Android-software. De telefoon ligt vanaf juni in de Nederlandse (web)winkel tegen een adviesprijs van 269 euro.

De Samsung Galaxy J6 heeft een 5,6-inch display, van het type Super AMOLED. Daarmee zijn de kleuren helder en levendig en zouden foto’s, video’s en games het best tot hun recht moeten komen. Verder heeft het Zuid-Koreaanse bedrijf de telefoon van een metalen frame en ergonomisch ontwerp voorzien.

De specificaties

De Galaxy J6 is voorzien van een vingerafdrukscanner aan de achterkant. Die kan je gebruiken zonder de telefoon eerst in te hoeven schakelen en maakt ontgrendelen daarmee een snelle ervaring. De telefoon is verder voorzien van een forse batterij met capaciteit van 3.000 mAh.

Welke processor de Galaxy J6 draaiende houdt is helaas niet bekend, al weten we wel dat het om een octacore processor gaat die geklokt is op 1,6 GHz. Die processor beschikt over drie gigabyte aan werkgeheugen en biedt de gebruiker 32 gigabyte aan opslagcapaciteit. Ook is er nog een microSD-slot voor de gebruiker die meer opslagcapaciteit wenst.

De Galaxy J6 heeft twee camera’s. Voorop zit een camera met 8-megapixelsensor en achterop eentje met 13-megapixelsensor. De Galaxy J6 is straks beschikbaar in de kleuren black, lavender en gold.