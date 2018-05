Spraakassistent Alexa kan voortaan je meetings verplaatsen

Digitale spraakassistenten nemen een steeds prominentere plaats in ons leven. Thuis kan je handig een recept opzoeken of een timer instellen, maar ook binnen bedrijven willen ze een plek veroveren. Daarom ondersteunt Amazon Alexa voortaan het wijzigen van meetings in Gmail, G Suite en Office 365.

Alexa wordt alweer een beetje slimmer vanaf vandaag. Je kan nu eenvoudigweg zeggen “Alexa, move my meeting” of “Alexa, move my meeting at 8 am to tomorrow at 10 am”. Je hoort het al: Engels blijft wel de voertaal van spraakassistenten. De Google Assistant kan binnenkort wel Nederlands (er loopt nu een betatest), maar Alexa begrijpt onze taal nog niet.

Je kan Alexa ook eenvoudig één-op-één meetings laten inboeken volgens The Verge. Je maakt een meeting aan door te zeggen: “Alexa, schedule a meeting with Tom.” Alexa zal dan onmiddellijk je contactenlijst doorbladeren, de kalender van Tom bekijken en verschillende data voorstellen.

De nieuwe kalenderfunctie is vanaf vandaag beschikbaar in de V.S. voor Gmail, G Suite, Office 365 en Exchange. Bij ons werkt de functie nog niet, maar je kan Alexa wel eenvoudigweg instellen op Amerikaans grondgebied zodat je de nieuwe functie toch kan gebruiken.

Amazon wil Alexa nog meer binnen de bedrijfswereld introduceren. Vorige maand introduceerde het al Alexa Skills Blueprints waarmee je Alexa applicaties kan bouwen zonder kennis van code.