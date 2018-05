Slack komt met nieuwe tools om eenvoudiger apps te ontwikkelen

Slack zal met een nieuwe reeks tools komen voor developers, zodat zij sneller en makkelijker Slack-apps kunnen bouwen en testen binnen het chatplatform. Dat maakt het bedrijf bekend tijdens zijn Spec 2018-ontwikkelaarsconferentie. De aankondiging is onderdeel van de plannen om het app-ecosysteem binnen het platform te verbeteren.

Tegenover Cloud Pro legt het bedrijf uit dat het momenteel lang duurt om een API uit te proberen. Zo dien je onder meer een app token te creëren en in sommige gevallen een webserver te draaien. Nu wordt het mogelijk om een app in Slack te installeren, om vervolgens direct binnen het platform de API te testen. Het moet ook eenvoudiger worden om toegang te krijgen tot reference documents, door ze met behulp van een Slack-commando te zoeken.

App Actions

Voor de dagelijkse gebruikers komt Slack ook met een aantal features. Eentje daarvan draagt de naam App Actions. Dit framework voegt apps van derde partijen toe aan het menu met drie puntjes. Momenteel vinden we hier bijvoorbeeld de mogelijkheid om een bericht vast te maken of ze als ongelezen te markeren. De nieuwe feature komt aanvankelijk met integratie van vijf diensten: Asana, Bitbucket, HubSpot, Zendesk en Jira. Op die manier kan een gebruiker een Slack-bericht van een collega direct in Asana converteren.

Een dergelijke integratie bestaat al min of meer, met Slack-commands. Hiermee kunnen gebruikers op verschillende manieren taken uitvoeren voor apps van derden. Dit maakt het onder andere mogelijk om bestanden van cloud-platformen te delen. Slack verklaart tegenover Cloud Pro dat er niets nieuws bijkomt met App Actions, maar dat de toegang tot de mogelijkheden van apps voortaan wel gebruikersvriendelijker en intuïtiever verloopt. Ontwikkelaars zijn weliswaar bekend met commando’s vanwege tools zoals IRC, maar voor een doorsnee gebruiker is een contextueel menu gebruikelijker.