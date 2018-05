Microsoft voert GDPR-rechten in voor al zijn gebruikers wereldwijd

Waar een bedrijf als Facebook ervoor kiest enkel een paar elementen uit de Europese privacywetgeving GDPR naar de rest van de wereld te brengen, kiest Microsoft een heel ander pad. Het bedrijf zal de rechten die voor Europeanen gelden, naar gebruikers van over heel de wereld brengen.

Komende vrijdag zal de General Data Protection Regulation (GPDR) voor alle bedrijven die in de Europese Unie actief zijn gaan gelden. Dan moeten ze Europese burgers meer inzicht geven in de gegevens die over hen verzameld worden en ook moet het mogelijk worden voor gebruikers om de gegevens die over hen verzameld zijn te laten verwijderen. Daarnaast hebben gebruikers het recht om hun data naar een andere provider over te laten zetten en te weten hoe een bedrijf hun gegevens verwerkt. En er zijn nog regels die bepalen hoe een bedrijf gegevens moet opslaan.

GDPR voor iedereen

Microsoft heeft besloten, zo meldt het in een blog, om de GDPR-rechten voor alle consumenten te laten gelden. “GDPR creëert als EU-regel belangrijke nieuwe rechten die specifiek voor individuen in de Europese Unie gelden. Maar wij geloven dat GDPR belangrijke principes vestigt die wereldwijd van belang zijn,” schrijft Julie Brill van Microsoft. En dus breidt het bedrijf de rechten uit naar heel de wereld.

In lijn met GDPR heeft Microsoft ook meteen zijn privacyregels aangepast. Die zijn nu een stuk beter leesbaar en begrijpelijker voor de gemiddelde consument. Microsoft biedt gebruikers onder meer het recht om te bepalen op wat voor manier het bedrijf persoonlijke gegevens mag gebruiken en laat die rechten dus voor iedereen gelden.

Overigens is Microsoft niet het enige bedrijf dat zijn privacybeleid heeft aangepast naar aanleiding van de nieuwe GDPR-regels. Ook Google heeft zoiets gedaan en zijn privacybeleid veel leesbaarder gemaakt dan het was. Zo gebruikt dat beleid voortaan foto’s en video’s om elementen uit te leggen in normaal taalgebruik.