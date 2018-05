De belangrijkste conclusies van de EU-hoorzitting met Facebook-CEO Zuckerberg

Gisteren moest Facebook-CEO Mark Zuckerberg zich tegenover het Europees Parlement verantwoorden over het schandaal rond Cambridge Analytica. Net als bij de hoorzitting die vorige maand voor het Amerikaans Congres plaatsvond, bleef het vooral bij verontschuldigingen en loze beloftes. Dat kwam mede door het format, waarbij Zuckerberg alle kans kreeg om vragen te ontwijken.

De CEO van het bedrijf werd gedurende een uur lang door parlementsleden van het Europarlement ondervraagd over onderwerpen als privacy, terroristische content op het sociale netwerk, nepnieuws en de monopoliepositie van het bedrijf. Daarna pas mocht Zuckerberg antwoord geven op de vragen, waarbij hij niet veel tijd meer over hield om overal antwoord op te geven en het kon houden bij oppervlakkige antwoorden. We zetten de belangrijkste conclusies voor je op een rij.

Monopolie doorbreken?

Het Duitse parlementslid Manfred Weber sprak over de monopoliepositie van Facebook. Hij vroeg Zuckerberg om uit te leggen waarom het Europees Parlement daar geen verandering in zou brengen, vooral in het licht van de data die kinderlijk eenvoudig verzameld kon worden door een bedrijf als Cambridge Analytica.

Daarop reageerde Zuckerberg met de opmerking dat het bedrijf zo’n zes procent van de wereldwijde advertentiemarkt in handen heeft – bepaald geen monopolie dus. Tegelijk benadrukte de Facebook-CEO nog dat de gemiddelde consument zo’n acht verschillende apps gebruikt om mee te communiceren. Dat drie van die apps in handen van Facebook zijn, liet hij gemakshalve achterwege.

Excuses, excuses en excuses

Zuckerberg maakte heel duidelijk dat het hem heel erg spijt hoe zijn platform gebruikt is. Hij benadrukte vooral dat zijn platform bestaat als een kracht voor het goede, maar dat er fouten zijn gemaakt. “Of het nou om nepnieuws gaat, buitenlandse inmenging in verkiezingen of ontwikkelaars die informatie over mensen misbruiken, we keken niet breed genoeg naar de verantwoordelijkheid die wij dragen. Dat was een fout en dat spijt mij.”

Die problemen zouden nu opgelost zijn door nieuwe technieken te introduceren, de algoritmes aan te passen, gebruiksvoorwaarden voor derden en door te investeren in extra werknemers.

Niet voor iedereen

Parlementslid Nigel Farage kwam met een interessant punt. De veranderingen die Facebook heeft aangebracht in zijn algoritme hebben zijn bereik kleiner gemaakt. Hij is daarmee niet bepaald de enige rechtse politicus die zich zorgen maakt over de manier waarop Facebook de strijd aanbindt met nepnieuws en de verspreiding van haat tegenwerkt.

Volgens een aantal critici heeft Facebook vooral een liberaal standpunt gekozen, dat conservatievelingen als Farage tegenwerkt. “Zou je accepteren dat Facebook vandaag de dag geen platform is dat onpartijdig omgaat met verschillende standpunten?” vroeg Farage.