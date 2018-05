Adobe koopt e-commerceplatform Magento voor 1,68 miljard dollar

E-commerceplatform Magento komt in handen van Adobe. Dat legt 1,68 miljard dollar neer voor het bedrijf en zal de diensten integreren in zijn Experience Cloud.

De overname moet Adobe helpen om te concurreren met Salesforce, dat vergelijkbaarde diensten voor marketing, sales en services aanbiedt in de cloud. Salesforce betaalde in 2016 twee miljard dollar voor het e-commerceplatform van Demandware.

Met Magento heeft ook Adobe nu zijn eigen e-commerceplatform als aanvulling op zijn marketingtools. Magento is een populair open source platform met een actieve gemeenschap. Hoewel het bedrijf enkele grote klanten heeft, zoals Coca-Cola, Nestlé en Warner Music Group – die overigens ook allemaal bij Adobe klant zijn – richtte het platform zich tot nu toe toch vooral op kleinere spelers. Die focus zal mogelijk verschuiven, aangezien Adobe zijn pijlen voornamelijk op enterprise richt.

Het is niet de eerste keer dat het tien jaar oude Magento van eigenaar wisselt. In 2011 werd het opgekocht door eBay voor 180 miljoen dollar. In 2015 scheurde het bedrijf zich voor 200 miljoen dollar opnieuw van de e-commercereus af, met hulp van Permira Funds. Sindsdien is de waarde van Magento fors gestegen.

Voorlopig blijft Magento’s CEO Mark Levelle op zijn plaats zitten. Het is nog niet duidelijk of de merknaam Magento al dan niet volledig plaats zal maken voor Adobes branding.