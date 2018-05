Pure Storage onthult de AIRI Mini, infrastructuur voor AI-toepassingen

Pure Storage heeft ter gelegenheid van zijn Pure Accelerate 2018-conferentie de AIRI Mini gepresenteerd. Dit is de tweede AI-Ready Infrastructure (AIRI)-service van Pure Storage, gebaseerd op Nvidia DGX-1. De eerste uitvoering verscheen eind maart.

De ‘AI in een box’, zoals het bedrijf de infrastructuur ook wel noemt, is ontwikkeld voor kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen. Pure Storage en Nvidia werken hiervoor samen, met als doel een meerwaarde te bieden voor data-architecten, data-wetenschappers en zakelijke leiders. Met AIRI Mini moeten alle bedrijven, ongeacht hun omvang en budget, AI-oplossingen kunnen implementeren die krachtig en eenvoudig te gebruiken zijn.

Hiervoor wordt gebruikgemaakt van één Pure Storage FlashBlade en twee Nvidia DGX-1-servers. Dit FlashBlade-systeem bestaat uit zeven 17 TB-blades. Gezamenlijk levert dit twee petaFLOPS aan AI-capaciteit op. De systemen zijn onderling verbonden via 100 GbE-switches, die GPUDirect RDME ondersteunen voor optimale prestaties. AIRI en AIRI Mini zijn nu ook leverbaar met de Nexus9000 100 Gb Ethernet-switches van Cisco. Zo kunnen gezamenlijke klanten van Cisco en Pure Storage gebruikmaken van meer gezamenlijke oplossingen wanneer ze nieuwe AI-initiatieven ontplooien.

Mogelijkheden

Met deze geïntegreerde oplossing kunnen datawetenschappers binnen enkele uren met AI aan de slag, in plaats van weken of maanden. Pure Storage geeft aan dat de grote meerderheid van de businessleiders een enorme kans in AI ziet. De complexiteit rond de implementatie leidt er echter toe dat AI-initiatieven niet van de grond komen. Door een oplossing te bieden die specifiek voor AI is gebouwd, wil Pure Storage een groeipad voor de toekomst bieden.

Eerder had Techzine een interview met Marco Bal van Pure Storage over AIRI. Hierin legde hij het verschil uit tussen software 1.0 en software 2.0: traditioneel versus AI. Voor de ondersteuning van beide types zijn er zowel andere hardware als andere vaardigheden van medewerkers nodig. Dit komt mede door de hoeveelheid data die geanalyseerd moet worden voor AI. Volgens hem is de toename van de hoeveelheid data op zich een goede ontwikkeling, aangezien deze leiden tot een verbetering van de technologie. Met meer goede data kan AI namelijk sneller en meer leren. De betere algoritmes spelen weliswaar ook een rol in deze verbetering, maar die is volgens Pure Storage minder groot.

Zowel AIRI als AIRI Mini zijn direct leverbaar via geselecteerde reseller/partners.