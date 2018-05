Chinese chatbot van Microsoft belt mensen op en heeft 500.000 vrienden

Op Google I/O eerder deze maand demonstreerde Google een griezelig realistisch telefoongesprek met Google Duplex. Het zorgde voor een storm van controverse, maar blijkbaar doet Microsoft al iets soortgelijk in China met social chatbot Xiaoice.

Op een AI-event in Londen toont Microsoft CEO Satya Nadella de sociale chatbot Xiaoice volgens The Verge. De bot werkt al enige tijd in China en heeft meer dan 500 miljoen ‘vrienden’ en meer dan 16 kanalen waarmee gebruikers interactie kunnen zoeken in WeChat en andere populaire chatapplicaties.

Kleine Bing

Grappig detail: Xiaoice is Chinees voor ‘kleine Bing’. De chatbot heeft zelfs haar eigen tv-show, schrijft poëzie en doet heel wat andere interessante dingen. “Ze is nogal een ster in China,” zegt Nadella.

Hoewel de meeste interacties via chat gebeuren, is Microsoft met een test gestart waar de chatbot mensen opbelt. Hierin schuilt het grootste verschil: Google Duplex belt in jouw naam, terwijl Xiaoice jou opbelt voor een gezellige conversatie. Wanneer je bijvoorbeeld start met een chat in WeChat, kan je overschakelen naar spraak door de bot te laten bellen. De chatbot heeft tot nu toe al één miljoen telefoontjes gedaan.

Enkel China

Het is opvallend dat deze innovatie enkel in China plaatsvindt, en niet in Cortana over de rest van de wereld. Microsoft heeft eerder al een Engelse bot gelanceerd onder de naam Tay. Helaas ging het project al snel de kast in nadat Twittergebruikers op amper één dag van Tay een racist maakten. Het spreekt voor zich sinds dit experiment dat Microsoft voorzichtig te werk zal gaan om opnieuw een Engelse chatbot te lanceren.

De technologie lijkt te werken in China, waardoor het maar een kwestie van tijd zal zijn tot het ook in de rest van de wereld wordt uitgerold. Google Duplex start met testen deze zomer. Mogelijk zal Microsoft de kat uit de boom kijken om zijn volgende stappen bekend te maken.