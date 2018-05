Pure Storage maakt all-NVMe storage-oplossing FlashArray//X beschikbaar

Pure Storage kondigt tijdens zijn Pure Accelerate 2018-conferentie uitbreiding van zijn FlashArray-productlijn aan, met all-NVMe Shared Accelerated Storage. Deze oplossing is geschikt voor alle workloads. Het nieuwe FlashArray//X-aanbod richt zich op het sneller maken van toepassingen zoals databases, gevirtualiseerde en gecontaineriseerde omgevingen, test/dev-initiatieven en webapplicaties.

De all-NVMe FlashArray//X-familie bestaat uit vijf verschillende configuraties. Door Shared Accelerated Storage kunnen SAN en DAS samengevoegd worden tot één geconsolideerde, gedeelde en efficiëntere data-architectur. Met tot 3 PB aan effectieve capaciteit in 6U heeft het topmodel //X90 een latentie van 250µs en biedt twee keer de prestatieverbetering ten opzichte van de FlashArray//M AFA. De geüpdatete Purity Operating Environments is leverbaar als non-disruptive upgrade voor alle klanten van FlashArray//M en FlashArray//X. Versie 5.1, de nieuwste versie, kan tot 20 datareductie opleveren.

Verschillende modellen

FlashArray//X is, net als zijn voorgangers, gebaseerd op de Evergreen Storage-architectuur. Upgraden gebeurt non-disruptive, waarbij investeringen beschermd zijn tegen geplande downtime en datamigraties. Pure Storage omschrijft de verschillende modellen als volgt:

//X90 – Hoogste dichtheid, snelste array tot nu toe. 3 PB effectieve capaciteit in 6U. Tot twee keer sneller dan de FlashArray//M en laagste kosten array p/GB.

//X70 and //X50 – 100 procent NVMe-arrays schaalbaar tot respectievelijk 1,3 PB en 650 TB effectieve storage.

//X20 and //X10 – Voor NVMe geschikte instap-arrays voor bescheidener opslagwensen en decentrale locaties. Standaard geconfigureerd met SATA-flash. Met controllers die NVMe DirectFlash-modules out-of-the-box volledig ondersteunen.

Update beheertools

Tegelijkertijd met de introductie van de FlashArray//X maakt Pure Storage de recente update van Pure 1 en diverse andere beheertools bekend. Dit komt op het volgende neer:

Purity 5.1 de nieuwe release van de fully-parallel storage operating environment. Verhoogde compressie levert tot 20 procent meer efficiency op in de totale datareductie – aantrekkelijk voor workloads van compression-centric applicaties. De non-disruptive software-update is er voor afnemers van FlashArray//M en FlashArray//X.

De nieuwe Pure1 VM Analytics biedt full-stack inzicht in VMware vSphere-omgevingen. Vanwege de natuurlijke integratie met vCenter zijn performance-issues snel zichtbaar en gecorreleerd van VM, naar datastore, netwerk, volume en array.

De uitgebreide Pure1 Workload Planner wordt aangedreven door de Meta AI-machine. Door meer inzicht in de impact van workload-veranderingen zijn omgevingen beter te optimaliseren. Afnemers van FlashArray kunnen met deze tool eenvoudig ‘what if’-scenario’s voor hardware-upgrades visualiseren.

Ook het Pure1 Global Dashboard is uitgebreid. Alle FlashArray en FlashBlade-arrays zijn in beeld, waar ze zich ook bevinden. Het dashboard is leverbaar via de Pure1 SaaS-portal en de Pure1 Mobile-app. Zo heb je wereldwijd zicht op array-conditie, datareductie, alerts en support cases binnen handbereik.

FlashArray//X is per direct beschikbaar, de nieuwe arrays en de upgrades worden begin juni geleverd en Purity 5.1 is nu al leverbaar. Upgrades voor Pure1 VM Analytics, Workload Planner en Global Dashboard zijn binnenkort beschikbaar, zonder een exacte datum te noemen.