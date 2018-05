De nieuwe Slack Actions-tool zet berichten om in taken

Slack heeft nieuwe ontwikkelaarstools geïntroduceerd. Deze moeten ervoor gaan zorgen dat ze hun platform open kunnen stellen voor eenvoudigere integraties. De belangrijkste aankondiging is een tool met de naam Slack Actions.

Samenwerkingshub Slack heeft meer dan 200.000 ontwikkelaars die wekelijks op het platform werken en meer dan 1.500 apps beschikbaar in de app-map. Ondertussen gebruikt 94 procent van de betaalde Slack-teams wekelijks actief apps en integraties. Voor Slack is het doel volgens een bericht op Zdnet.com nu om de vaart erin te houden en het platform te positioneren als de belangrijke samenwerkingshub van de moderne werkplek.

Slack Actions

Met de nieuwe tool Actions kunnen gebruikers bijvoorbeeld eenvoudig Slack-berichten omzetten in taken, opmerkingen of follow-ups, berichten toevoegen aan tickets en informatie opslaan voor latere beoordeling. Integratie en gebruiksgemak staat hierbij centraal. Actions gaat van start met een reeks partners waaronder Asana, Jira en HubSpot, Bitbucket en Zendesk.

“We bouwen een echt gebruikersgericht, zakelijk softwareplatform,” zegt Brian Elliot, het GM of platform van Slack. “Dit gaat echt over eenvoudige affordances – inhoud aannemen en delen in een andere applicatie.”

Slack gaf ook een preview van enkele aankomende updates van Workspace Apps. Dit vormt de tool voor ontwikkelaars om apps in Slack te bouwen en te distribueren. De andere nieuwe functie waarvan ze een preview gaven, was Block Kit. Dit is een raamwerk waarmee ontwikkelaars betere integraties kunnen ontwerpen via stapelbare UI-blokken.