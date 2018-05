Acer komt met twee 13,5-inch Chromebooks voor zakelijke markt

Acer heeft twee nieuwe Chromebooks voor de zakelijke markt gepresenteerd: de Acer Chromebook Spin 13 en de Acer Chromebook 13. Beide apparaten hebben een volledig aluminium ontwerp, brengen een 13,5-inch Full-HD+ beeldscherm met zich mee en een beeldverhouding van 3:2. De nieuwe apparaten draaien verder op achtste generatie Intel-processoren.

De apparaten hebben allebei een resolutie van 2.256 bij 1.503 pixels. Kortom: er bevinden zich 3,3 miljoen pixels op dat 13,5-inch diagonaal. Omdat het gaat om een ips-beeldscherm zijn de kijkhoeken ook goed en kan de kijker op een hoek van 178 graden goed het scherm bekijken.

De Chromebooks

De convertible Chromebook Spin 13 (CP713-1WN) is uitgerust met een 360-graden scharnier voor gebruik in verschillende modi: tablet-, notebook-, display- of tentmodus. Het apparaat wordt meegeleverd met een Wacom stylus, die ook opgeborgen kan worden in het daarvoor bestemde opbergvak. De Chromebook 13 (CB713-1W) is een traditionele notebook, en is vooral gericht op taken die je met een toetsenbord verwerkt.

De nieuwe Acer Chromebooks zijn allebei uitgerust met USB 3.1 Type-C aansluitingen aan beide zijkanten. De aansluitingen kunnen niet alleen worden gebruikt voor opladen, maar ook voor snelle gegevensoverdracht bij het aansluiten van een extern beeldscherm of het opladen van andere producten. Beide nieuwe Chromebooks beschikken ook over een traditionele USB 3.0 aansluiting en een MicroSD geheugenkaartlezer. Ook is er Bluetooth 4.2 ingebouwd.

Volgens Acer zelf kunnen de Chromebook 13 en Chromebook Spin 13 allebei makkelijk een volledige dag mee, dankzij de batterijduur van tien uur. Overigens lopen ze wat processor en hoeveelheden geheugen betreft flink uiteen. De Acer Chromebook Spin 13 heeft een achtste generatie Intel Core i5-8250U processor of een Core i3-8130U processor. Deze Chromebook is voorzien van een werkgeheugen van 16 GB LPDDR3 en maximaal 128 GB on–board eMMC opslag.

De opties voor de Acer Chromebook 13 processor bestaan uit een achtste generatie Intel Core i3-8130U, Intel Pentium 4415U of een Intel Celeron 3865U processor. Er is maximaal 16 GB LPDDR3 werkgeheugen aanwezig en 32 GB of 64 GB eMMC geheugen voor gegevensopslag.

Prijs en beschikbaarheid

De Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN) is in de Benelux leverbaar vanaf oktober voor prijzen vanaf 699 euro. De Acer Chromebook 13 (CB713 -1W) is in de Benelux leverbaar vanaf oktober voor prijzen vanaf 499 euro.