Qualcomm lanceert Snapdragon 710: mobiele AI-chip voor het middensegment

Qualcomm introduceert de Snapdragon 710 als eerste SoC in de nieuwe 700-reeks. Die positioneert zich tussen de 600- en 800-reeks en is bedoeld voor smartphones in het premium middensegment. De chip moet bovendien geschikt zijn voor het uitvoeren van AI-taken, lokaal op het toestel.

Qualcomm hoopt dat de nieuwe 700-reeks “een aantal premium functies voor een breder publiek beschikbaar maakt”. De Snapdragon 710 is gebouwd op een 10 nm procedé en heeft acht Kryo 360-processorkernen met een maximale kloksnelheid van 2,2 GHz. Kryo is de naam voor Qualcomms aangepaste kernen gebaseerd op de Cortex-A-reeks van ARM, in dit geval Cortex-A75 en -A55.

De toevoeging van een ‘multi-core AI Engine’ is volgens Qualcomm één van de belangrijkste verbeteringen aan deze chip. Volgens het bedrijf presteert de Snapdragon 710 dubbel zo goed als de Snapdragon 660 bij het uitvoeren van AI-taken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan foto- en spraaksystemen die steunen op neurale netwerken.

Daarnaast is de chip 20 tot 40 procent zuiniger en 15 tot 25 procent sneller dan de Snapdragon 660 bij ‘klassieke’ taken zoals videostreaming, browsen op het web en het openen van applicaties. Quick Charge 4+ moet er verder voor zorgen dat een smartphonebatterij op een kwartier weer voor 50 procent is opgeladen.

De nieuwe Snapdragon 710 bevat Qualcomms eigen X15 LTE-modem met 4×4 MiMo. Die maakt downloadsnelheden tot 800 Mbps en uploadsnelheden tot 150 Mbps mogelijk.

De Adreno 616-gpu in de Snapdragon 710 brengt voor het eerst ook het afspelen van 4K HDR-video’s naar een lager prijssegment. Die functionaliteit bleef tot nu toe gereserveerd voor de high-end 800-reeks. De Spectra 250-beeldprocessor zorgt er tot slot voor dat ook de cameraprestaties er op moeten vooruitgaan.

De Snapdragon 710 is reeds beschikbaar voor fabrikanten. Qualcomm verwacht dat de eerste producten met de chip aan boord in het tweede kwartaal van 2018 al op de markt zullen verschijnen.

Vorige maand kondigde Qualcomm ook een reeks nieuwe System-on-Chips aan voor gebruik in robotica, slimme beeldschermen en cameratoepassingen. Ook daarbij staat artificiële intelligentie centraal.