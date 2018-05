Google en Coursera komen met machine learning-cursus voor gevorderden

Google en Coursera hebben de afgelopen jaren meermaals samengewerkt aan de ontwikkeling van online cursussen voor ontwikkelaars en IT-experts. Daaronder bevond zich onder meer de Machine Learning Crash Course, waarmee ontwikkelaars kennis konden maken met machine learning. Nu werken de twee bedrijven aan een specialisatie die daarop voortborduurt.

De specialisatie die op Coursera moet komen te staan bestaat uit vijf cursussen en biedt een praktischere focus. Het geheel draagt de naam Machine Learning with TensorFlow on Google Cloud Platform en laat studenten machine learning modellen bouwen voor de ‘echte’ wereld. Daarmee moeten ze niet alleen hun omgeving opbouwen om te leren hoe datasets goed opgesteld kunnen worden, maar leren ze ook distributed models ontwikkelen in TensorFlow. Daarmee zouden de modellen accurater moeten worden en zou het makkelijker zijn om de juiste parameters te vinden.

Meer expertise

Tegenover de site TechCrunch legde Google-manager op het gebied van machine learning Lak Lakshmanan uit dat zijn team hoorde dat studenten en bedrijven erg tevreden waren met de oorspronkelijke cursus. Maar ook dat mensen meer verdieping wilden, onder meer over de manier waarop modellen in de cloud gebruikt kunnen worden. Om die reden lanceert men dus een nieuw model.

De doelgroep voor de nieuwe specialisatie zijn mensen die nieuwe vaardigheden willen. Het is vooral nuttig voor ontwikkelaars die bij de tijd willen blijven; machine learning speelt immers een steeds grotere rol van betekenis in de moderne computerwetenschap. Door de focus op problemen in de ‘echte’ wereld is de cursus volgens Lakshmanan ook extra zinnig voor net afgestudeerden die meer willen weten dan alleen theorieën over machine learning.

Overigens is het ook zinvol om te weten dat je voor de cursussen al een enigszins competente programmeur moet zijn. De bedoeling is overigens ook om in de toekomst een nieuwe mogelijkheid te lanceren, rond ongestructureerde data.