Acer lanceert erg lichte 15,6-inch laptop Swift 5

Acer heeft een erg lichte nieuwe notebook onthuld. De Swift 5 heeft een 15,6-inch display, maar weegt nog geen kilogram. Daarmee is de laptop ideaal voor zakelijke gebruikers die veel op pad zijn voor hun werk en daarbij altijd hun apparaat nodig hebben. De Swift 5 draait op Windows 10 en heeft een batterij waardoor deze makkelijk het einde van de dag moet halen.

Het lage gewicht van de Swift 5 viel onder meer te realiseren doordat Acer het apparaat heeft gemaakt met een samenstelling van licht magnesium en lithium voor de behuizing. Op bepaalde plaatsen waar de handpalmen rusten, heeft Acer nog een legering van magnesium en aluminium gebruikt.

De specificaties

De Swift 5 heeft een Full-HD IPS1-aanraakscherm met dunne randen van 5,87 millimeter. De scherm/behuizing verhouding bedraagt daardoor 87,6 procent. Het Windows 10-apparaat draait op een nieuwe, achtste generatie Intel-processor. Die gaan extra zuinig om met de batterij, waardoor het apparaat eenvoudig de hele werkdag mee zou moeten gaan op een volgeladen accu. Met een maximaal geheugen van 16 gigabyte zou het systeem ook flinke werklast aan moeten kunnen.

De Swift 5 is uitgerust met een Intel Wireless-AC 9560 2×2 802.11ac WLAN die Gigabit prestaties biedt die streaming, het delen van bestanden, vergadermogelijkheden en de game-ervaring verbeteren. Voor de gebruiker is er verder 256 of 512 gigabyte aan SSD-opslag.

De Swift 5 heeft een USB 3.1 Type-C Gen 2 aansluiting (10 Gbit/s gegevensoverdracht met ondersteuning voor voeding en beeldschermweergave), twee USB 3.1 Type-A aansluitingen (een met mogelijkheid voor opladen terwijl het systeem is uitgeschakeld), een HDMI-poort en een SD-geheugenkaartlezer. De Swift 5 ondersteunt Windows Hello via een vingerafdruklezer waarmee de gebruikers sneller en veiliger op hun accounts kunnen inloggen.

De exacte specificaties, prijzen en beschikbaarheid verschillen per regio.