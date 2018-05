IBM bouwt compacte AI-detector die valse goederen herkent

Technologiegigant IBM wil duidelijk maken dat het AI en blockchain serieus neemt. Nadat het vorige maand nog blockchain gebruikt voor verificatie van diamanten, heeft het nu een AI-detector klaar om valse goederen te herkennen.

De nieuwe detector maakt gebruik van artificiële intelligentie om valse goederen te herkennen en onderscheppen. De markt voor nagemaakte goederen is jaarlijks goed voor 1,2 triljoen dollar wereldwijd volgens Engadget. IBM Crypto Anchor Verifier combineert AI en optische beeldvorming samen om de identiteit en authenticiteit van goederen te analyseren. De technologie is klein genoeg om te gebruiken met een smartphonecamera.

AI-modellen

De technologie maakt gebruik van optische patronen die uniek zijn voor elke substantie of elk object. Met die patronen tekent het AI-modellen dat machine learning gebruikt om tot een optische handtekening te komen. Deze patronen kunnen het verschil tonen tussen bijvoorbeeld organische maïs of genetisch gemodificeerde, of een fles wijn van 1.000 euro of een goedkope variant.

Omdat IBM zijn blockchainoplossing graag promoot, gebruikt de Crypto Anchor Verifier de blockchain om te voorkomen dat er na de AI-detectie met het product wordt gesjoemeld. Om opnieuw de wijn als voorbeeld te nemen: van zodra de wijn vertrekt bij de boer, moet elke stap in het proces worden toegevoegd aan een blockchain en kan er niet met voorgaande details worden valsgespeeld.

Humanitair

IBM Crypto Anchor Verifier kan zijn nut bewijzen voor producten met veel waarde, maar ook op humanitair vlak zijn er mogelijkheden. Zo kan de AI-detector de authenticiteit van kritieke medicatie bevestigen en kan het bijvoorbeeld bacteriën in watermonsters analyseren.

Begin maart kondigde IBM aan dat het meer dan 400 blockchain-klanten heeft op zijn platform.