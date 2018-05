Red Hat en Juniper Networks vereenvoudigen overstap naar multi-cloud

Red Hat laat aan Techzine weten over een gezamenlijke initiatief met Juniper Networks. De partijen ontwikkelen een geïntegreerde zakelijke oplossing voor het beheren en uitvoeren van applicaties en services binnen elke virtual machine (VM), container en cloud-omgeving. Dit leidt tot een hechtere integratie van het Red Hat OpenShift Container Platform en het Red Hat OpenStack Platform met Juniper Contrail Enterprise Multicloud.

De oplossing kan taken rond connectiviteit, beveiliging en beheer integraal waarnemen. Daarvoor komen het Infrastructure as a Service (IaaS)-platform en het Kubernetes-platform van Red Hat samen met Contrail Enterprise Multicloud. Junipers’ oplossing is een voor multi-cloud omgevingen geschikt platform voor netwerkbeheer, beveiliging, orkestratie en bewaking binnen omgevingen op basis van technologie van verschillende leveranciers.

Zo kunnen gezamenlijke klanten van de twee bedrijven hun volledig hybride of multi-cloud omgeving op eenvoudige wijze beheren met een geïntegreerde oplossing. Dit voorkomt dat ze van een specifieke leverancier afhankelijk worden en het helpt hen om sneller te innoveren, legt Red Het uit.

Contrail Enterprise Multicloud biedt een virtueel netwerk overlay voor orkestratie, integratie en centralisatie van het beheer van het netwerkverkeer en de toepassing van beleidsregels met VM-beheer. Dit integrale SDN-platform met beveiligings- en bewakingsmogelijkheden wil een einde maken aan complexe implementatie- en beheertaken. Het draagt tevens bij aan een open en veiligere cloud-omgeving. Door de drie oplossingen te combineren bieden de twee bedrijven een op open source-technologie gebaseerd multi-cloud alternatief voor niet-open platformen.

IT-realiteit

Red Hat en Juniper willen zo op een behoefte van bedrijven inspelen: ze komen vaak in de knel door de aanwezigheid van niet-open technologieën die zich moeilijk laten aanpassen, waardoor ze vastgepind zitten aan een starre, kostbare en moeilijk te onderhouden omgeving. Deze nieuwe IT-realiteit resulteert in een prangende vraag naar open source-oplossingen die een multi-cloud infrastructuur en containerplatform combineren met een consistente netwerkoplossing voor het vereenvoudigen van het beheer en het realiseren van (kosten)efficiëntie. De twee bedrijven streven ernaar deze last te verlichten.