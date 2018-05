Rackspace Kubernetes as a Service vereenvoudigt toepassen containertechnologie

Rackspace laat aan Techzine weten over Kubernetes as a Service, een dienst waarmee het bedrijf de wijze waarop organisaties containertechnologie toepassen vereenvoudigt. Ook moeten digitale projecten versnellen door de ondersteuning bij applicaties, data, beveiliging en infrastructuur. Met de nieuwe toevoeging kunnen organisaties Kubernetes op verschillende cloudplatformen als een dienst afnemen.

In de Kubernetes as a Service-oplossing zijn beheer, onderhoud en de ondersteuning van de volledige technologie-stack inclusief cluster applicatiediensten gecombineerd. Op die manier wil Rackspace de multi-cloudstrategieën versterken, de applicatieontwikkeling moderniseren en de productontwikkeling versnellen, terwijl kosten bespaard worden.

Rackspace helpt daarbij zijn klanten om een succesvolle overstap naar een container-gebaseerde oplossing te maken. Na het ontwerp en de bouw biedt het bedrijf beheer van ‘Dag 2’ werkzaamheden voor de klant. Dit omvat updates, upgrades, patches en verbeteringen op het gebied van onder andere de beveiliging. Deze werkzaamheden zijn de spil in een succesvolle implementatie van containers en vereisen expertise en ervaring, aldus Rackspace.

Beveiliging

Het bedrijf belooft Kubernetes as a Service te beveiligen volgens de hoogste standaarden in de industrie. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op de infrastructuur, het cluster, de containers die op het cluster actief zijn en additionele software die vereist is om de applicatie te draaien. Experts van Rackspace valideren en testen elk onderdeel van de dienst, maken met regelmaat scans van de container en stellen klanten in staat om gebruikerstoegang tot de omgeving te beperken. Het bedrijf benadrukt tevens de expertise, processen en technologie in huis te hebben om klanten te helpen bij het naleven van (inter)nationale data- en privacy-wetgeving, ongetwijfeld doelend op GDPR.

Zoals gezegd is kostenbesparing onderdeel van het aanbod, die zou op 50 procent kunnen uitkomen in vergelijking met een zelfstandige implementatie. Dit door meer inzicht in en controle over de kosten en de mogelijkheid de dienst in een opex of capex model af te nemen. De servers zijn tevens te plaatsen waar gewenst, inclusief in het datacentrum van de klant, een Rackspace datacentrum en een co-locatiefaciliteit van een derde partij.

Kubernetes as a Service is vanaf mei beschikbaar op Rackspace Private Cloud in alle regio’s. Ondersteuning voor publieke cloudplatformen wordt later dit jaar verwacht, al noemt Rackspace geen exacte datum.