Polycom toont Device Management Services voor beheren audio-apparaten

Polycom lanceert vandaag zijn Device Management Services (PDMS), een dienst die zakelijke klanten de mogelijkheid biedt om het beheer en update-opties te stroomlijnen en vereenvoudigen. Tegelijkertijd onthult het bedrijf zijn unified cloud solutions-strategie Ploycom Cloud Services, waarbij het uitbrengen van nieuwe cloud-oplossingen voor het vereenvoudigen van het lifecycle-beheerproces van apparaten centraal staat.

Zo maakt PDMS for Enterprise het voor IT-professionals mogelijk om vanaf één cloud-portal eenvoudig en probleemloos hun audio-apparaten te beheren. Denk hierbij aan bureautelefoons en telefoons voor vergaderzalen. Met het PDMS-E-portal kunnen bedrijven audio-apparaten updaten en beveiligen, ongeacht het aantal telefoons dat zij in huis hebben.

Polycom komt tevens met een PDM-versie voor service providers, deze verschijnt in het derde kwartaal. Hiermee kunnen zij het beheer en de analyse van audio-apparaten van Polycom integreren in hun portal. Service providers moeten op die manier profiteren van een verbeterde uptime en de mogelijkheid om op de klantenissues te anticiperen en deze te verhelpen. Cruciale analytische data kunnen samengevoegd worden, terwijl apparaten aan te passen zijn. Dit naar de eisen van de klant.

Andere oplossingen

Daarnaast zal de interoperabiliteitsoplossing Real Connect in het derde kwartaal van 2018 geïntegreerd worden in de Cloud Services. Deze cloud-dienst creëert een interoperabiliteitslaag die audiodiensten (met name Skype for Business) laat werken in hun nieuwe omgevingen door het gebruik van Polycom of andere hardware. Het brengt Polycom’s ecosysteemstrategie naar de cloud zodat klanten meer keuze en flexibiliteit hebben.

Tot slot brengt Polycom in het derde kwartaal een API voor service providers uit, om hen in staat te stellen diensten en analyses aan te passen die ze voor elke klant nodig hebben. Deze API’s zetten PDMS om in een platform ter aanmoediging van de service providers en opent de deur voor toekomstige innovaties en ontwikkelingskansen, aangezien endpoints steeds slimmer worden.

In eerste instantie focust Polycom Cloud Services zich op audio-apparaten en oplossing, maar het bedrijf belooft dit jaar nog videovergaderoplossingen te tonen.