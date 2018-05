IBM zet blockchain, AI, IoT en cloud in voor natuurrampen

IBM heeft samen met een aantal partners het ‘Call for Code Global Initiative’ gelanceerd. Dit initiatief brengt startups, academici en enterprise-ontwikkelaars samen om met oplossingen te komen die kunnen helpen bij natuurrampen. Hiervoor wordt de cloud, kunstmatige intelligentie (AI), blockchain en het Internet of Things (IoT) ingezet.

De oplossingen die hieruit voortkomen moeten helpen bij de preventie van de natuurrampen, alsmede een goede reactie op de gebeurtenissen en ondersteuning bij het herstellen. IBM investeert de komende vijf jaar 30 miljoen dollar (25,6 miljoen euro) in het initiatief, waaraan het Rode Kruis, de Verenigde Naties, The Linux Foundation en David Clark Cause eveneens deelnemen. Zij kijken onder meer naar de humanitaire rechten, zodat de veiligheid van kwetsbare groepering in het oog gehouden wordt.

Call for Code nodigt ontwikkelaars uit nieuwe applicaties te ontwikkelen voor het helpen van gemeenschappen en mensen, zodat zij zich beter kunnen voorbereiden op natuurrampen. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in een app die data over weer en de supply chain gebruikt om een seintje te geven aan apotheken. Op die manier kunnen zij hun voorraad daarop afstemmen.

Het geïnvesteerde bedrag van IBM is er voor de toegang tot ontwikkeltools, technologieën, gratis code en training met experts. Er zal een winnend team zijn dat een geldprijs ontvangt, alsmede langdurige ondersteuning om hun idee werkelijkheid te maken. Hier komt IBM’s samenwerking met The Linux Foundation van pas.

Verschillende toepassingen

De VN legt uit dat technologie een krachtig middel kan zijn om mensenrechten te bevorderen en gelijkwaardige samenlevingen te realiseren. De organisatie noemt Call for Code een kans om te bekijken hoe technologie een rol kan spelen in het inspelen op de behoeften van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Ook kan het inspelen op specifieke personen waarvan de humanitaire rechten in gevaar komen tijdens een humanitaire crisis.

Daarnaast gaat het initiatief in op de focus van het Rode Kruis, om op nieuwe manieren slachtoffers te ondersteunen. Dit is momenteel erg belangrijk aangezien 2017 gezien wordt als één van de ergste jaren op het gebied van catastrofale gebeurtenissen zoals overstromingen, bosbranden, aardbevingen en orkanen. Met dit initiatief hoopt het Rode Kruis slimmer en sneller te kunnen reageren.