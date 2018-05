Kantoorprofessionals vinden technologie vernieuwingen stressvol

Bij twintig procent van de kantoorprofessionals leiden technologische vernieuwingen tot werkstress. Het gaat dan om bijvoorbeeld de introductie van nieuwe IT-tools, nieuwe zakelijke apps waar gebruik van gemaakt wordt en andere digitale vernieuwingen. Mannen ervaren meer stress dan vrouwen (24 procent tegenover 17 procent).

Dat meldt de Nederlandse Beroepsvereniging van Professionele Organizers (NBPO) vandaag op basis van een recent uitgevoerd onderzoek. De NBPO vroeg de respondenten naar de hoeveelheid digitale tools waarmee gewerkt wordt. 37 procent van de ondervraagde kantoorprofessionals gebruikt vier tot zes digitale tools en 28 procent gebruikt er zelfs meer dan zeven.

Meer werk

Ondanks dat veel digitale tools die nieuw gelanceerd worden erop gericht zijn om het werk eenvoudiger of sneller te maken, is 15 procent van de respondenten van mening dat ze alleen maar tot meer werk leiden. Wellicht is een van de oorzaken dat 24 procent geen training krijgt bij de lancering van een digitale innovatie.

Soms leidt de werkstress zelfs tot negatieve gevolgen op het werk of de gezondheid; dat is in veertien procent van de gevallen zo. Daarover maakt voorzitter Anke Algera van de NBPO zich dan ook zorgen. “Het is bovendien vaak onnodig: veel stress kan voorkomen worden als zowel werkgevers als werknemers goed voorbereid zijn op technologische vernieuwingen.”

Geen gebruik

Opvallend aan het onderzoeksresultaat, is dat ook 29 procent van de werknemers de technologische tools niet altijd gebruikt, onder meer door onervarenheid of door drukte. Dat is jammer, want personeel dat er wel mee aan de slag gaat, meldt vaak dat er wel positieve resultaten van ondervonden worden.

Meer dan 70 procent is van mening dat technologische vernieuwingen motiveren, doordat het werk efficiënter uitgevoerd kan worden. 60 procent zegt dat digitale tools het werk makkelijker maken en voor 29 procent wordt het werk zelfs leuker door technologische innovaties.