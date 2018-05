Samsung moet schadevergoeding van 539 miljoen dollar betalen aan Apple

Het Zuid-Koreaanse Samsung moet maar liefst 539 miljoen dollar betalen aan Apple. Dat is het oordeel van een jury in California, die vindt dat Samsung inbreuk heeft gemaakt op auteursrechten van Apple rond bepaalde eigenschappen van de iPhones. Het oordeel vormt een dramatische conclusie van een strijd die al sinds 2011 woedt.

Apple stelde zelf dat Samsung nooit zo groot had kunnen worden als het nu is, als het geen functies van zijn smartphones overgenomen had. Eerder al werd besloten dat Samsung inderdaad inbreuk had gemaakt op een aantal patenten van Apple, maar hoe groot de schadevergoeding moest zijn was altijd een belangrijk twistpunt.

Verschillende bedragen

Een jury besloot in 2012 dat Samsung maar liefst 1,05 miljard dollar aan Apple moest betalen. In hoger beroep besloot weer een andere Amerikaanse rechter dat het bedrag 548 miljoen dollar moest zijn. Vervolgens werd de zaak opgevoerd naar het Amerikaans hooggerechtshof, dat besloot dat 399 miljoen van de 548 miljoen dollar opnieuw bekeken moest worden.

Die beslissing werd gemaakt op basis van het idee dat men geen schadevergoeding op de complete omzet van de Samsung-producten waarmee de patenten geschonden waren zou moeten baseren. Immers zouden niet alle patenten geschonden zijn. In die context stelde Apple dat het oorspronkelijke bedrag van 1,05 miljard dollar betaald zou moeten worden en stelde Samsung dat het van de 399 miljoen dollar die opnieuw bekeken moest worden, hooguit 28 miljoen dollar zou moeten betalen.

Ine en reactie laat Apple weten blij te zijn met de uitspraak. “Deze zaak draaide altijd om meer dan alleen geld. Apple stak de smartphone-revolutie aan met de iPhone en het is een feit dat Samsung schaamteloos onze designs gekopieerd heeft.” Tegelijk stelt Samsung in een eigen statement dat het “alle opties overweegt” om tot een uitkomst te komen die “de creativiteit en eerlijke competitie voor alle bedrijven en klanten” niet inperkt.