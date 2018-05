Microsoft verhelpt crashende SSD’s met nieuwe Windows 10 April 2018 Update

Microsoft heeft een nieuwe build van de Windows 10 April 2018 Update beschikbaar gemaakt. Die verhelpt de opstartproblemen voor pc’s met een Intel- of Toshiba-SSD. Toch raadt het de meeste gebruikers aan om te wachten tot een specifieke update voor hun toestel beschikbaar is.

Eerder deze maand bleek dat de eerste cumulatieve update voor de Windows 10 April 2018 Update roet in het eten strooide voor toestellen met bepaalde Intel-SSD’s. Gebruikers kwamen in een oneindige boot loop terecht, waardoor hun systeem niet meer kon opstarten. Een week later blokkeerde Microsoft de update ook voor bepaalde Toshiba-SSD’s omwille van een verminderde batterijduur.

De nieuwe update (KB4100403) verhelpt in principe de problemen met de SSD’s, maar Microsoft raadt gemiddelde gebruikers aan om toch nog te wachten tot een specifieke update voor hun systeem beschikbaar is. Geavanceerde gebruikers kunnen de update alvast manueel downloaden en installeren. Voor gebruikers met een Toshiba XG4 Series, XG5 Series of BG3 Series, raadt het bedrijf aan om te wachten op de aankomende Patch Tuesday-update van juni. Al kunnen ook zij nu reeds de update handmatig downloaden.

De Windows 10 April 2018 Update brengt heel wat nieuwe functies met zich mee, maar de uitrol verliep tot nu toe niet van een leien dakje. Eerder deze week schreven we nog dat sommige gebruikers na installatie van de update te maken krijgen met glitches, waarbij ze op een zwart scherm blijven hangen bij het opnieuw opstarten.