Synology maakt DiskStation Manager 6.2 beschikbaar

Synology kondigt aan dat de nieuwe versie DiskStation Manager, ook wel DSM 6.2, beschikbaar is om te downloaden. De uitvoering richt zich op een betrouwbare, efficiënte en veilige gebruikservaring voor NAS-systemen. Daarbij bieden het nieuwe Advanced LUN, iSCSI Manager en Storage Manager professionele gebruikers een stabiele en krachtige oplossing voor gegevensbescherming en een hogere mate van beheerefficiëntie en stabiliteit.

Acht maanden geleden startte Synology het bètaprogramma voor het nieuwe besturingssysteem. Hieruit is feedback voortgekomen, om aanpassingen en nieuwe functies door te voeren. Het resulteert onder meer in een nieuw opslagcomponent voor Storage Manager: Storage pool. Dit biedt een consistente en soepele ervaring met het beheer van opslagruimten. Een nieuw dashboardachtig overzicht biedt gedetailleerde informatie. Smart Data Scrubbing zorgt daarbij voor een eenvoudige manier om moeiteloos bit rot te voorkomen.

Er is ook een vernieuwd en speciaal beheerprogramma voor iSCSI (Internet Small Computer System Interface), dat een nieuw LUN-type met verfijnde technologie voor momentopnamen biedt. Het type is gebaseerd op het Btrfs-bestandssysteem en maakt het mogelijk om binnen enkele seconden momentopnamen te maken, ongeacht de grootte van de LUN.

De Synology High Availability 2.0-toepassing is herzien, wat moet resulteren in een robuust systeem met een gebruiksvriendelijk proces om problemen op te lossen. Daarnaast zijn ontwerpen verfijnd voor geoptimaliseerde systeemupdates, intuïtievere bediening, een snellere opstarttijd en een nieuw controleprogramma.

Security

DSM 6.2 speelt tevens in op bescherming voor aanmeldingen en verbindingen. De Security Advisor gebruikt slimme technieken om ongewone aanmeldingen te herkennen en de locatie van de aanvaller te analyseren. Bij de detectie van ongewone aanmeldactiviteiten zal DSM meldingen verzenden. IT-beheerders kunnen met een klik een dag- of maandrapport bekijken met resultaten van de beveiligingsscan van het DSM-systeem. Door een TSL/SSL-profielniveau in te stellen, krijgt elke netwerkservice een eigen TSL/SSL-verbindingsprofiel. Daardoor is de netwerkbeveiliging flexibeler te configureren.

Verder voorziet Synology Package Center van een nieuw ontwerp, zodat gebruikers snel kunnen vinden wat ze nodig hebben. Hiervoor worden een wisselende banner, duidelijkere categorie-indelingen en een betere zoekmogelijkheid toegepast. Gebruikers van een DiskStation, RackStation of FlashStation kunnen het nieuwe besturingssysteem per direct downloaden.