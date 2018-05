Intel AI Lab maakt library voor deep learning NLP open source

Het Intel AI Lab heeft een library voor natural language processing open source gemaakt. Die kan onderzoekers en ontwikkelaars helpen om conversational agents te bouwen, waaronder chatbots en virtual assistants, die daarmee slimmer kunnen worden gemaakt. Zo zouden ze makkelijk moeten achterhalen wat de naam van iemand is, welke intentie mensen hebben en wat de actie is die daarop ondernomen kan worden.

Het Intel AI Lab is pas een paar maanden oud, maar is van plan om meer libraries open source te maken. Het is de bedoeling om ontwikkelaars op die manier te helpen om artifical intelligence uit te rollen en te trainen. Ook hoopt men op die manier onderzoek te stimuleren en nieuwe innovatie te stimuleren. De hoop is dat “AI en deep learning tot domeinen gebracht worden, waar ze nog niet toe horen”.

Onderzoek naar AI-toepassingen

Yinyin Liu, hoofd van datawetenschap binnen het Intel-laboratorium, stelt dat het berijf op deze manier wil bijdragen aan de open source community. Het Intel AI lab heeft meer van dit soort producten in ontwikkeling. Er werken momenteel veertig datawetenschappers bij het bedrijf, die producten als het nGraph-framework en hardware als de Nervana Neural Network chips ontwikkelen.

Er zijn verder al een aantal deep learning NLP-modellen ontwikkeld bij Intel, maar het bedrijf heeft daar “nog geen specifieke of bepaalde toepassingen” voor. Intel werkt tegelijk wel met partners en ontwikkelaars om te kijken naar mogelijke toepassingen en hoopt die dan breder uit te kunnen rollen.

Meer open source

Sinds het Intel AI Lab in december gelanceerd werd heeft het al eerder andere libraries open source gemaakt. De neural network distiller library werd afgelopen maand vrijgegeven en wordt gebruikt om het werk dat een neural network moet verrichten voor een taak zo minimaal mogelijk te maken. Coach, de reinforcement learning library staat gebruikers verder toe om een agent toe te passen in een training environment zoals bijvoorbeeld een simulator voor zelfrijdende auto’s.