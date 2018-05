Samenwerking Okta en VMware voor veiligere toegang tot Workspace One

Okta en VMware kondigen een samenwerkingen aan om de Identity Cloud en Workspace One te combineren. Zo zijn klanten in staat om eenvoudiger en veiliger cloudactiviteiten uit te voeren, bestaande technologie-investeringen te gebruiken en IT-management te versimpelen.

De cloud-gebaseerde dienst Workspace One gebruikt data van gebruikers, apps, netwerken en endpoints. Deze informatie wordt gebruikt om inzichten te creëren voor gebruikers, zodat de veiligheid binnen hun organisatie gewaarborgd blijft. IT-afdelingen kunnen zo risico’s identificeren voordat het daadwerkelijk een probleem wordt. Door preventief over te gaan tot actie is er geen impact op de productiviteit.

De twee partijen willen nu de volledige levenscyclus van een gebruiker dekken, ongeacht het apparaat, app of data. Dit gebeurt dus door het identiteitsmanagementspecialisme van Okta te combineren met de digitale werkplaats-toepassing van VMware. Hieruit komen twee specifieke mogelijkheden voort.

Mogelijkheden

Allereerst kunnen klanten eenvoudig mobiele apparaten, cloud-applicaties, on-premise oplossingen en data of resources beheren voor iedereen die gebruikmaakt van de technologie. Gebruikers kunnen regels in Okta’s framework opstellen voor het verwerken van signalen zoals inloggegevens, apparaat, locatie, netwerk en het protocol voor de app of browser. Op die manier moeten intelligente toegangsbesluiten genomen worden. Daarnaast zijn Okta’s SAML-applicaties binnen Workspace One te gebruiken, wat voor klanten resulteert in keuze en meer flexibiliteit. Hiermee willen de bedrijven een consistente en veiligere gebruikerservaring realiseren.

In de toekomst hopen Okta en VMware de mogelijkheden voor Workspace One nog verder uit te breiden. Dit door gebruik te maken van de meer dan 5.500 apps en IT-infrastructuur integraties van Okta, alsmede zijn self-service mogelijkheden. Experts van beide partijen zijn getraind voor het ondersteunen van gebruikers, zodat er een consistent eindresultaat ontstaat.

VMware breidt de mogelijkheden van Workspace One steeds verder uit. Zo werd onlangs bekend dat het data-gedreven intelligentie toevoegt aan het monitoringsplatform. Dit richt zich eveneens op verbeterde veiligheid, aangezien het resulteert in security monitoring van verschillende apparaten.