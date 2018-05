IBM CEO roept ontwikkelaars op tot verantwoordelijke AI-principes

Ginni Rometty, de CEO van IBM, liet tijdens de Viva Technology-conferentie weten dat zij zich aansluit bij de steeds groter wordende groep die vraagt om een meer gebalanceerde benadering van innovatie. Zij vertelde meer over de filosofie van haar bedrijf rond de ontwikkeling van AI en drong er bij andere ontwikkelaars op aan om diezelfde principes te omarmen.

Eerder op de Viva Technology-conferentie in Parijs zei Rometty volgens Venturebeat dat die principes ook betekenen dat AI transparant en verklaarbaar moet zijn en moet worden gebruikt om “menselijke intelligentie te vergroten, niet te vervangen.” Met deze uitgangspunten in gedachten is volgens haar bij IBM de Watson-assistent ontworpen.

Daarnaast heeft het bedrijf een nieuw “Call for Code” -initiatief aangekondigd dat cloud-, data-, AI- en blockchaintechnologieën zou gebruiken om systemen te creëren die betere reacties op natuurrampen overal ter wereld mogelijk moeten maken. Rometty zei dat IBM in vijf jaar 30 miljoen dollar zal uitgeven om ontwikkelaars bij dit initiatief te betrekken.

“Bij IBM geloven we fundamenteel in de kracht van technologie om van onze wereld een betere plek te maken om te leven, en om het leven van velen beter te maken, niet alleen van een paar mensen”, zei Rometty in een verklaring. “We hebben allemaal een verantwoordelijkheid om innovatie te gebruiken om een verschil te maken en via Call for Code is ons gezamenlijke doel om mensen in nood te helpen en een betere toekomst op te bouwen.”