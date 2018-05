Fortinet komt met Fabric Connectors, voor automatisering beveiligingsbeheer

Fortinet maakt de beschikbaarheid van zijn nieuwe Fabric Connectors bekend. Deze zijn er voor de automatisering van het beveiligingsbeheer in omgevingen op basis van technologie van verschillende leveranciers, door open integratie met de technologie van Fabric-Ready-partners met behulp van API’s.

Fabric Connectors helpen organisaties om te zorgen voor consistente netwerkbeveiliging met centrale orkestratie van gebruikers, applicaties en data in hybride, publieke en private cloud-omgevingen. Het is mogelijk om workflows, SOC-omgevingen, feeds met bedreigingsinformatie en de toepassing van beveiligingsregels te automatiseren zodra er nieuwe diensten en applicaties in gebruik worden genomen.

Toepassing

Organisaties krijgen met Fabric Connectors de mogelijkheid om oplossingen die deel uitmaken van de Fortinet Security Fabric met een muisklik te integreren met hun bestaande beveiligingsomgeving. Ze automatiseren operationele wijzigingen via een centrale console om lacunes op het gebied van beveiliging en compliance te dichten. Er zijn momenteel Fabric Connectors verkrijgbaar voor cloud-omgevingen, SDN, feeds met bedreigingsinformatie, ITSM, automatiseringstools, SSO/identiteitsbeheer, IaaS-beheer en CVE-beheer voor eindpoints. Fortinet somt de ondersteuning van Fabric Connectors als volgt op:

Dynamische beleidsregels voor de cloud: AWS, Microsoft Azure, Oracle

Dynamische beleidsregels voor SDN: Cisco Application Centric Infrastructure (ACI), Nuage Networks VSP, VMware NSX

Incidentrespons/ITSM (IT Service Management): ServiceNow, Webhook

Feeds met bedreigingsinformatie: AWS Guard Duty

Automatisering: AWS Lambda, FortiClient EMS Quarantine

SSO (Single Sign-On)/Identiteitsbeheer: Microsoft Active Directory, Radius

CVE (Common Vulnerabilities & Exposures)-beheer voor endpoints: FortiClient EMS

Het nieuwe aanbod van Fortinet kan met behulp van een API of maatwerk worden geïntegreerd met beveiligingsoplossingen van partners. Deze zijn direct toegankelijk voor klanten in de vorm van eenvoudige DevOps-kits die ze kunnen downloaden en met een paar muisklikken kunnen activeren.

De Fabric Connectors zijn verkrijgbaar voor gezamenlijke klanten van Fortinet en de genoemde Fabric-Ready-partners die gebruikmaken van FortiOS 6.0.