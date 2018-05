Nederland behoort tot absolute top digitale economieën in EU

In de jaarlijkse Digital Economy and Society Index (DESI)-index is er een top vier ontstaan die een geavanceerdere digitale economie zou hebben dan de rest van de Europese Unie. Samen met Denemarken, Zweden en Finland komt Nederland als beste uit de test. Het verschil in punten met andere landen is behoorlijk.

De DESI is een index met relevante indicatoren die de digitale prestaties van Europa samenvatten en de evolutie van de individuele lidstaten in kaart brengen. Er wordt daarbij naar verschillende onderdelen gekeken: Connectivity, Human Capital/Digital Skills, Use of Internet Services by citizens, Integrations of Digital Technology by businesses en Digital Public Services.

Afgelopen jaar ging de DESI-score van iedere EU-lidstaat omhoog. In Ierland en Spanje was er de meeste progressie te zien, die ieder bijna vijf punten hoger scoren. De gemiddelde puntenstijging kwam uit op 3,2. Denemarken en Portugal stegen het minst (minder dan twee punten), al is Denemarken uiteindelijk wel de nummer één.

Prestaties

Nederland bevindt zich bij de onderdelen Connectivity, Human Capital/Digital Skills en Use of Internet Services by citizens in de absolute top. Op de overige twee gebieden moet het wel veel landen voor zich laten. De connectie in Nederland is volgens de DESI het beste van Europa. Voor het beoordelen van de connectiviteit wordt er naar meerdere onderdelen gekeken, onder meer naar de snelheid van een netwerk en hoeveel burgers 4G ontvangen.

Uiteindelijk krijgen Denemarken, Zweden, Finland en Nederland dus de hoogste score, met minimaal puntverschil. Daarna volgen Luxemburg, Ierland, het Verenigd Koninkrijk, België en Estland met iets minder dan tien punten verschil. Hieronder vind je de volledige eindklassering.